Nicolas Collubry (AS Eupen): "Nous n’avions jamais envoyé autant de jeunes joueurs en équipe nationale"

"Les performances et les succès d’une saison exceptionnelle, au cours de laquelle nos U13 ont même été vice-champions nationaux, montrent clairement à quel point nos équipes et les différents joueurs des Panda Youngsters ont pu évoluer. C’est sur cette lancée que nous entamons actuellement les préparatifs de la nouvelle saison", déclare Nicolas Collubry, le directeur sportif des Panda Youngsters dans un communiqué envoyé par le club eupenois.

Nicolas Collubry, les Panda Youngsters terminent actuellement leur saison en participant à différents tournois internationaux en France, en Allemagne ou en Belgique. Comment se présente le bilan ?

Pour le département des jeunes, la saison 2022-2023 a été extrêmement fructueuse. Nos équipes des U13 aux U18 étaient engagées en Elite 1 pour la 2e fois dans l’histoire de la KAS Eupen et se sont imposées avec tant de succès parmi les douze meilleurs clubs du pays que nous avons pu nous qualifier pour la première fois pour les Play Offs 1 des huit meilleurs clubs. C’est un grand succès que nous avions espéré, mais auquel presque personne ne s’attendait. Dans la comparaison sportive avec les clubs de l’élite du pays, nos U13 ont obtenu le meilleur résultat. Ils sont devenus vice-champions nationaux derrière Anderlecht et devant le Club de Bruges et le Standard de Liège.

Qu’en est-il des plus jeunes, des U7 aux U12 ?

Nos équipes les plus jeunes font également partie de la catégorie de l’élite, mais pour ces catégories d’âge, aucun classement n’est établi afin de se concentrer sur le développement des joueurs et de leurs talents. Néanmoins, on peut dire qu’aussi avec nos plus jeunes équipes, nous sommes absolument compétitifs, ce que nous avons prouvé régulièrement lors de tournois internationaux avec de grands clubs européens comme l’Ajax Amsterdam, le Benfica Lisbonne ou face aux meilleures équipes allemandes.

Que peut-on dire du développement individuel des Panda Youngsters en 2022-2023 ?

Les succès collectifs ne peuvent être obtenus qu’avec des joueurs individuels forts, et le bilan est donc positif pour la plupart de nos joueurs. Il faut souligner les nombreuses nominations dans les équipes nationales de jeunes. Cette saison, une douzaine de nos joueurs ont été invités à rejoindre les équipes nationales de leur catégorie d’âge. Nous n’avions jamais reçu autant d’invitations auparavant. Dernièrement, trois Panda Youngsters étaient encore en lice pour la Belgique lors d’un tournoi international des moins de 16 ans au Danemark.

L’objectif des Panda Youngsters est de permettre aux plus grands talents d’accéder à l’équipe des U21 et, dans l’idéal, au noyau professionnel. Les choses ont-elles aussi évolué dans ce domaine ?

Tout à fait. Notre équipe U21 est presque exclusivement composée de talents formés chez nous.

De plus, ces dernières semaines, cinq joueurs des Panda Youngsters ont obtenu un contrat et ont ainsi décidé de franchir la prochaine grande étape de leur carrière à la KAS Eupen. Par ailleurs, à partir du 5 juin, cinq de nos joueurs U21 entameront la préparation de la nouvelle saison avec les joueurs professionnels du club.

Rétrospectivement, le classement en Elite 2 pour la saison prochaine reste donc le seul point négatif du bilan de la saison. Qu’est-ce que cela signifie pour le travail des Panda Youngsters ?

Nous avons bien sûr été très déçus d’apprendre que nous ne ferions pas partie des dix clubs qui seront dans le groupe réduit d’Elite 1 la saison prochaine, d’autant plus que, d’un point de vue sportif, nous nous sommes qualifiés cette saison pour les Play Offs 1 en tant que numéro 7 de tous les clubs belges. Mais malheureusement, les résultats sportifs ne jouent aucun rôle dans cette classification et nous disputerons donc la nouvelle saison en Elite 2 avec quatre autres clubs de la division 1A.

Mais même en Elite 2, notre sport est pratiqué à un niveau national élevé et nous aurons là aussi de nombreuses occasions de développer au mieux nos équipes et nos joueurs afin de nous rapprocher prochainement à nouveau de l’Elite 1. Nous allons tout donner pour cela.