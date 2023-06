Équipe-type en P4G: voici le FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

Derrière

Grégory Houssonloge (Chevron) a réalisé un excellent championnat dans les buts. Ses arrêts déterminants ont sauvé, plus d’une fois, les siens et les ont gardés dans la lutte au tour final jusqu’au bout.

Juste devant lui, Alain Kleis (Oudler), le capitaine emblématique du club germanophone, a été un des pions majeurs de Manuel Mutsch. Et si son équipe a été sacrée championne, c’est grâce, en partie, à son défenseur, étonnant par sa régularité et ses performances tout au long de la saison.

À côté de lui, Anthony Busch (Ster-Francorchamps B). À 50 ans, le joueur-T2 des Sterlains qui évoluait avec ses deux gamins, a apporté toute son expérience et sa motivation. Ensemble, ils formeraient un axe défensif redoutable. À droite, Chris Breuer (Bullange) apportera toute sa détermination et son apport offensif en dédoublement de flanc. Une de ses spécialités. Comme flanc gauche, Christophe Gillet (Stavelot B) aurait parfaitement complété ce quatuor défensif. Sa vitesse et ses courses vers l’avant pourraient faire mal.

Milieu

Raphaël Campione (Ster-Francorchamps B) serait un renfort de choix. Son apport offensif sur le côté droit et sa polyvalence sont des atouts redoutables. En "six", Mathis Schoonbroodt (Malmedy B) apporterait toute sa hargne. Le Malmédien qui intégrera la P1 la saison prochaine a manqué quelques matches et les performances de son équipe se sont fait ressentir. Son complément idéal, un peu plus offensif, serait Samuel Ziant (Stavelot B). Sa vista et sa technique peuvent mettre à mal n’importe quelle défense. Pour sa dernière saison, il aura été, encore une fois, incroyable. Enfin, Mario Kockelmann (Oudler) pourrait compléter le milieu, côté gauche. Avec ses débordements inarrêtables, il pourrait offrir des caviars aux attaquants.

Attaque

Au niveau des avants, justement, Mathieu Monville (Bellevaux) est indiscutable. Le meilleur buteur de la série avec ses 30 réalisations, pourrait se montrer encore plus prolifique. Tout comme Robin Lentz (Bullange) qui, avec ses 24 buts, a réalisé une excellente saison pour sa dernière au club. Eux deux, c’est sûr, pourraient faire des dégâts.

Le banc

Benidel Kivanda (Franchimont B) et Faozy Albicocco (Ster-Francorchamps B) auraient pu revendiquer une place dans le onze. Ces deux jeunes sont véritablement les révélations de la saison. Alexis Fabry (Heusy B) et Émile Antoine (Malmedy B) ne seraient pas de trop non plus.

Le coach

Qui de mieux pour diriger tout ce beau monde que le coach des champions 2022-2023 ? Pour sa première saison comme coach, Manuel Mutsch (Oudler) a su transcender une équipe talentueuse pour en faire une équipe championne.