Des animations pour petits et grands au menu de Spa Italia et la présence de Raul Marchisio

"Il y aura tout d’abord les animations en lien direct avec la thématique de ce 20ème Spa Italia, annonce Florian Jupsin au nom de DG Sport. L’expo Lamborghini, qui célèbrera les 60 ans de la marque, sera tout simplement incontournable, tout comme le stand Shell, rehaussé d’un simulateur de qualité, ou encore celui de Ducati, qui mettra le rouge à l’honneur. Ajoutez à cela les shows de stunt et de drift à couper le souffle de"Mr Nogues", que nous sommes très fiers de pouvoir accueillir à Spa, et je pense que le public ne saura plus où donner de la tête…"

Pour les plus jeunes, c’est un véritable Kids Village qui sera proposé, avec château gonflables, piste de go-karts, stand de grimage, sans oublier la possibilité d’accompagner papa et maman dans le petit train permettant de découvrir ou redécouvrir le Circuit de Spa-Francorchamps via les voies de contournement !

"Et comme le soleil sera forcément de la partie, bar et food-trucks compléteront l’offre de cette 20ème édition, sourit Florian Jupsin. Sans oublier les autres exposants de Spa Italia, qui permettront à chacun, petits et grands, de repartir avec un souvenir de leur passage sur le plus beau circuit du monde…"

Ce dimanche 11 juin, tous les fans d’auto et de moto à l’italienne se donneront rendez-vous sur le circuit de Spa-Francorchamps afin de célébrer le 20ème anniversaire du SpaItalia. Tous… même Raul Marchisio, mieux connu sous l’appellation Raoul "Le Professeur" ! Qui ne manquera pas de rehausser l’événement de sa présence, pour le plus grand plaisir de ses fans…

Il fut pilote de rallye dans les années 90, et désormais, Raul Marchisio est vendeur de Supercars en Principauté de Monaco ! Mais pour d’innombrables passionnés de voitures de sport, le gaillard est avant tout "Le Professeur" Raoul, parfaitement mis en exergue par Georges Maroun Kikano, alias GMK, l’influenceur automobile français par excellence, avec ses 1,8 millions de followers sur YouTube !

Le duo s’est tout simplement rendu incontournable au travers de vidéos magnifiant les Supercars et Hypercars les plus emblématiques…

Pouvait-il rester insensible à l’affiche du 20ème Spa Italia ? Non ! Résultat: il a confirmé à DG Sport, avec le coup de pouce d’Alessandro Capodicci (AMC Detailing), qu’il sera bel et bien de la partie le 11 juin prochain, afin de voir, comprendre, et surtout apprécier tout ce qui fait le charme de l’automobile sportive italienne.