Toute bonne nouvelle pour le Taekwondo Essalem Verviers

Une semaine après avoir dressé un bilan très satisfaisant de sa saison (93 médailles en tout !), le club verviétois annonce avoir en son sein 2 nouvelles ceintures noires 2e DAN et 2e POOM. Et ce depuis ce dimanche 28 mai 2023. Il s’agit de la jeune pépite Gabriel Wilkin (2DAN) et de Frédéric Lavergne (2POOM).