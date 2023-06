Un groupe "bis" qui aura les traits jeunes. "L’année passée, nous avions une U19 et une U21. Cette saison, nous aurons des U21 provinciaux (suite au titre de champion des U19 supérieurs) et une P4 “B”. Et donc plus de U19", dévoile Michel Lelotte, responsable communication du matricule 8152.

L’idée est d’avoir désormais un noyau commun U21 – équipe première B, afin de "pouvoir être compétitifs des deux côtés". Michel Lelotte précise: "Nous gardons d’ailleurs les deux mêmes entraîneurs (celui des U19 monte en U21 et celui des U21 en P4), qui ont déjà pris l’habitude de collaborer ensemble de manière efficace l’année passée".

La nouvelle P4, "une alternative pour les joueurs qui montent de U21", sera dès lors dirigée par Cédric Heusschen, dont la tâche sera forcément axée sur la jeunesse.

Dans les projets de séries pour 2023-2024, Charneux A est en P4G, Charneux B en P4F. Ce qui… ne correspond pas du tout à ce qui avait été demandé. Peut-être du changement en vue, encore, à ce niveau…