Entre "saison réussie" et "pas satisfait": Celtic Aubel, Essalem Verviers et HDKP Team Herve font le bilan

Celtic Aubel (5e)

"On aurait clairement signé pour ce bilan en début de saison" assure le gardien aubelois Maxime Colson. "D’autant que l’équipe vieillit, mais les derniers arrivés se sont bien intégrés." C’est à domicile que les Celtes ont quelque peu déçu. "On n’a gagné que deux fois à la maison…" indique le portier, dont l’équipe reste sur une défaite 2-9 (buts de Sabitov et Dortho) contre le Challenge GR Ans. À noter, l’équipe compte se renforcer, puisque Reinertz et Meunier arrêtent. L’équipe va également changer de terrain, mais pas de salle. "On reprend le terrain de la D3 de SJS Aubel (qui arrête), donc on jouera sur le terrain bleu du bas, à Aubel. Il sera plus grand et devrait mieux nous convenir…"

Essalem Verviers (9e)

"Nous ne sommes pas vraiment satisfaits, mais quand on regarde le classement, nous ne sommes qu’à trois points des cinquièmes alors qu’on signe une saison compliquée" analyse le T1 verviétois Zafer Bahadir, dont l’équipe n’a pas joué sa dernière rencontre: Umeuble Neupré a déclaré forfait. "Notre manque d’expérience et de constance nous a fait mal tout au long de la saison et notamment en demi-finale de coupe où l’on mène 4-1 à la pause contre HDKP Herve avant de perdre la rencontre."

La saison prochaine, les Lainiers évolueront sans Josué Bunga, Rayane Chauveheid, Faycal Rbib et Mohamed Nalbou. Du côté des arrivées, Abdel Alim (THL Dison en N3) viendra renforcer l’équipe, tout comme Abdoullah Akdim et Younes El Nasri l’ont fait en cours de saison. "La saison prochaine, on va essayer de jouer davantage en bloc soudé et compact et miser sur la vitesse de nos joueurs"

HDKP Team Herve (11e)

En retard sur le calendrier, les Herviens disputaient encore deux matches en cette fin de saison: une défaite 8-3 à Slins (buts de Rexhepi, Smets et Ridelle) puis une victoire ce mercredi 31 mai 3-5 (doublés de Rexhepi et Demelenne ; but de Ridelle) au Liverpool Waremme. "La défaite, c’est du laisser-aller. La saison est devenue longue pour tout le monde… Mercredi par contre, pour la dernière, le groupe s’est fait plaisir." Grâce à la Coupe et malgré un championnat loupé, les Herviens (qui joueront à Soumagne dès le prochain exercice) estiment avoir réussi leur saison. Elle se terminera avec un tournoi de pétanque ce 3 juin à La Minerie (infos: 0470634359).

À noter: le club de Prés-Javais, champion de P2A, organise un tournoi de sixte le dimanche 18 juin sur le terrain B (synthétique) d’Andrimont. Infos et inscriptions via 0455116861.