Ardennes Trophy : "L’Avenir" y était… et a participé, voici notre reportage (photos et vidéos)

Mis sur pied par l’Ardennes Mountain Bike Theux, l’Ardennes Trophy est la plus ancienne épreuve marathon VTT encore organisée en province de Liège – le Raid des Hautes Fagnes (Malmedy) vivra sa 23e édition le 18 juin prochain alors que les Cimes de Waimes se sont roulées, à la mi-mai, en mode randonnée. Pour cette 32e organisation, trois distances sont à nouveau proposées: 95, 65 (toutes deux comptant pour le Belgian Ardennes Marathon Series) et 45 kilomètres.

De nombreux bénévoles veillent à la sécurité des coureurs. ©EDA JR Marot

Invités de marque

Si certains prennent quelques minutes pour parfaire leur concentration depuis un siège de camping (ou la banquette arrière de la voiture), presque 500 athlètes affluent sans attendre le long du Campus, où l’arche de départ/arrivée a été dressée. Le temps presse: le "top" des 65 km (1 750 m de D + ) est donné à 9 h 30.

Une demi-heure plus tard, place à la distance reine, celle des 95 km (2 650 m de D + ). Son multiple vainqueur, Joris Massaer, est bien présent. Tout comme l’enfant du pays, Pierre de Froidmont, formé à l’AMB et qui hérite du dossard 1. Une participation annoncée… au contraire de celle du routier professionnel Greg Van Avermaet, gardée "secrète". Champion olympique en 2016, lauréat de Paris-Roubaix la saison suivante, le sociétaire d’AG2R Citroën profite d’un passage dans sa résidence secondaire de Stoumont pour prendre part à la course. En première ligne, le dossard numéro 2 posé à l’avant du vélo, il est naturellement fortement encouragé par les spectateurs – sa participation a un caractère assez exceptionnel.

Votre journal au départ

Et cette fois, votre journal L’Avenir Verviers a décidé lui aussi de "vivre" réellement la course. Ainsi de notre côté, pour une première expérience, nous optons pour le parcours le moins long, 45 km (restons humbles), avec 1 040 m de D +. Le départ est fixé à 10 h 30, le thermomètre affichant presque 20 degrés (au soleil) à ce moment-là. Des conditions idéales, loin du chemin de croix boueux vécu par les participants à l’édition 2022.

Au cœur du peloton de départ des 45 km. ©EDA

Après un décompte en anglais (forte présence de Néerlandophones oblige, ainsi que d’un… Ukrainien et d’un Polonais sur les 45 bornes), le rythme est très élevé dès l’entrée dans les chemins – après un petit 1 km. Comme sur les 95, les hommes de tête roulent à plus de 23 km/h de moyenne. Solide. Parmi eux, Jérôme Lafourte (Sprimont), Pierre Delcour (originaire de Petit-Rechain) et Maxime Haot (Verviers). Les bosses de Jehoster et Bronromme sont assez roulantes, agréables à franchir, et mènent sur les sommets, à deux pas des Fagnes de la Gleize. Toujours en pleine nature, la suite, en descente et faux plat descendant jusqu’à Winamplanche, permet aux meilleurs d’en remettre une, aux autres de souffler quelques instants. La trace est similaire pour les 95, passés plus tôt.

Pour la distance qui nous occupe, 45 km, les choses sérieuses débutent après une portion boisée et les gués, via un enchaînement de trois côtes plus courtes mais bien plus pentues: 8% de moyenne, 9% et encore 9%. Impossible de s’y cacher: ceux qui s’étaient un peu surestimés accusent le coup, voire passent à pied.

Heureusement pour eux (et les autres), le ravito est placé après 27 km, sur le site de départ. La traditionnelle tarte au riz rebooste même les mollets les plus ramollis.

Le local Pierre de Froidmont, 8e à l’arrivée des 95 km. ©EDA JR Marot

Pierre de Froidmont au rendez-vous

Pour la course au podium, le combat fait rage sur les trois distances. Les écarts sont faibles et les deux "vedettes", Greg Van Avermaet et Pierre de Froidmont, sont au rendez-vous de la leur. "J’ai pris un départ prudent. Je voulais gérer, comme un entraînement. Quand j’ai vu que j’étais bien, que les kilomètres passaient, j’ai décidé d’appuyer un peu dans les côtes. Sur toute la deuxième partie, j’ai roulé à un bon rythme, sans prendre de risque toutefois", nous confia après coup le Theutois. Sur les 45, Jérôme Lafourte et Maxime Haot peuvent encore songer à la victoire.

La publication Strava de Greg Van Avermaet. ©Capture d’écran

La deuxième boucle des 45 km est plus technique et ses trois côtes principales plus ardues – elles conviennent mieux aux 50 kg de notre journaliste, ceci dit. Le balisage est impeccable de bout en bout et la sécurité assurée lors des traversées de voiries bitumées. Il fait bien plus chaud, mais la plupart des chemins sont boisés – "ouf". L’hélicoptère médicalisé doit intervenir pour un vététiste malchanceux, bon rétablissement à lui.

Le régional Yannick Léonard. ©EDA JR Marot

En tête à 8 km du but, Max Haot est victime d’une erreur d’aiguillage. "Pas possible de revenir sur la tête en 8 km et un peu démotivé, je finirai 5e", écrira-t-il sur son compte Strava. À Nicolas Boisdequin la victoire en 1h59’33’’. Jérôme Lafourte finit 3e, Pierre Delcour 4e. Plus tard, Simon Grégoire lève les bras sur les 95 km (4h07’05’’), devançant Joris Massaer. Greg Van Avermaet arrive 6e, Pierre de Froidmont 8e. "Ce qu’il a fait est quand même impressionnant, sur un parcours cassant, pour quelqu’un dont le VTT n’est pas la discipline", reconnaît le Reidois (qui sera à Lenzerheide partir du 9 juin), à propos de "GVA". Nous franchirons la ligne en compagnie d’une Française, tous deux heureux d’être arrivés au bout sans connaître de problème, ni technique ni physique. Enfin, sur les 65, notons le succès de Robin Ferket.

Vient l’heure des premiers podiums (par catégorie), du débriefing, du ravitaillement final bien mérité pour chacun, pendant que défilent les finishers du marathon (349 en tout).

Le bilan est limpide: "C’est une totale réussite à mon sens. Tous les participants étaient enchantés", souligne Jules Hazard, du comité organisateur. Plus de 1 000 cyclistes étaient de la partie. La 33e édition est d’ores et déjà attendue avec impatience !

Greg Van Avermaet tranquille, à l’arrivée. ©EDA JR Marot