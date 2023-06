Surprise en P2: Herve veut jouer en 2C, Andrimont attentif et Ouffet rassuré grâce à l’Espoir Minerois ?

Entre "échanges" négociés entre les clubs et demandes d’ores et déjà introduites auprès du Comité provincial liégeois, les choses vont bouger, c’est pratiquement acquis. D’autant qu’il y a quelques souhaits et demandes que l’on n’attendait pas forcément.

Benoit Spirlet préfère la 2C

À Herve, par exemple, où le club ne souhaite pas évoluer dans cette 2B "Plateau et région liégeoise" qui lui a été assignée. "Notre intention est de jouer en P2C et nous avons introduit la demande ce mercredi" affirme le président du matricule hervien Benoit Spirlet. "Au niveau des terrains, des affiches et de l’atmosphère, on préfère la 2C à la 2B." L’homme se dit même prêt à perdre le derby contre Battice (P2B aussi et qui ne bougera pas, aux dires de l’entraîneur batticien Benjamin Marechal) au besoin. "La P2 est belle mais compliquée et on préférerait aller en 2C" résume pour sa part le T1 herbager Ben Joly.

Un accord à trois entre Ouffet, La Minerie et Tilleur

Et les Herviens ne sont pas les seuls à avoir la bougeotte. Du côté de l’Espoir Minerois, on a pris les devants et on tourne, là aussi, le dos à certains voisins pour espérer rejoindre une 2C jugée plus alléchante. "La Minerie a toujours été en C, sauf depuis deux saisons. Nous avions demandé avant les projets pour aller en P2C. Nous avons refait la demande, et nous avons un accord avec Ouffet", précise le coach thimistérien Gino Piol.

Ouffet, où les dirigeants ont estimé dans nos éditions hutoises qu’on voulait " la mort de leur club en l’envoyant en 2C ", va-t-il être déplacé en 2B ? Non car Tilleur entre dans la danse également. Minerois (P2B à P2C), laisserait sa place à Tilleur (P2A à P2B), qui céderait la sienne à Ouffet (P2C à P2A). De quoi satisfaire tout le monde ?

Non, ce serait bien trop simple. À Andrimont par exemple, le président Raoul Van Aubel nous assurait mardi soir qu’il était "satisfait" car "certes Andrimont est en 2B, mais il s’agit d’une belle série avec plusieurs affiches régionales."

Andrimont dans l’attente

Le hic, c’est justement l’effet domino que risquent d’engendrer certains changements. Les Canaris, fraîchement promus de P3, restent dès lors très attentifs à la situation et ne veulent pas d’une 2B vidée de ces duels entre voisins.

Pourtant, si les Xhoris, Ferrières, Ouffet voire Sprimont B sont effectivement envoyés en P2A pour y remplacer certains Liégeois qui glisseraient en 2B, il y aura bel et bien un glissement de la 2B vers la 2C. Toutefois, ceux qui resteraient en série B ne seraient pas forcément lésés.

Le FC3F et La Calamine B pas mécontents

Au FC Trois-Frontières, "on se réjouit d’avoir des affiches contre les voisins même si on va devoir redécouvrir de nouveaux adversaires" dixit le mentor Fabrice Burdziak. Du côté de La Calamine B, le T1 Mike Hendrik va même jusqu’à tordre le cou à certaines vérités qui n’en sont pas. "On croit qu’on préfère jouer contre des équipes germanophones, mais ce n’est pas forcément le cas. Aller à Honsfeld depuis La Calamine, c’est plus d’une heure de route. On préfère affronter Welkenraedt, Trois-Frontières, des équipes comme Aubel B, etc. Pour nous, cette 2B-là c’est une belle série !" conclut le coach, tout en sachant qu’il y aura encore du mouvement…

Pour rappel, les clubs ont jusqu’au 5 juin 2023 pour formuler des remarques écrites via la plateforme digitale. Le Comité Provincial recevra, le cas échéant, les clubs le jeudi 8 juin à 18h30 au siège provincial à Saive. Les débats s’y annoncent d’ores et déjà passionnés.

Rappel: le projet de série envoyé début de semaine prévoit ceci pour les P2

Provinciale 2A

Royale Union Hutoise B

R. Ougree F.C.

Entente Amay A

R. Stade Waremmeien F.C. B

R.E.S. Templiers-Nandrin A

R.C.S. Verlaine B

F.C. Tilleur

R. Union Momalloise A

R.F.C. Wallonia Thisnes A

E.H. Braives

R.F.C. Jehaytois A

R. Couthuin Sports A

Seraing Athletique R.F.C. A

C.S. Burdinnois

Etoile de Faimes A

M.C.S. Sport Liege

Provinciale 2B

R. Herve F.C. A

R.F.C. Croatia Wandre A

R. Etoile Sp. Dalhemoise A

R. Ent. Blegnytoise A

F.C. Trois-Frontieres A

R. St. F.C. Andrimont

RFC Un. La Calamine B

F.C. Welkenraedt A

R.J.S. Olnoise A

R. Aubel F.C. B

R. Battice F.C. A

R. Espoir Minerois A

A.S. Houtain-Milanello A

R.S.C. Saive A

F.C. Warsage A

F.C. United Richelle B

Provinciale 2C

R.A.F. Franchimontois A

Stade Vervietois B

FCB Sprimont B

R.C.S. Xhorisien A

R.R.C. Trois-Ponts

R.F.C. Ouffet-Warzee

U.S. Ferrieres

R. Ent. Lambermont-Rechain A

R.F.C. Heusy Rouheid A

R.U.S. 1947 Emmels

K.F.C. Weywertz

R.F.C. Butgenbach

K.F.C. Olympia Recht

K.F.C. Grun-Weiss Amel A

Koniglicher Honsfelder S.V. A

R.F.C. Rocherath