Roland-Garros: Ysaline Bonaventure qualifiée pour le 2e tour du double dames

Le duo belgo-hongrois a franchi avec succès le premier tour du double après sa victoire 7-6 (7/5) et 6-3 au détriment des Françaises Alice Robbe (WTA 292) et Alice Tubello (WTA 482) qui bénéficiaient d’une invitation. La rencontre s’est achevée après 1h26 de match.

Au 2e tour de ce tableau du 2e tournoi du Grand Chelem (seizièmes de finale), Bonaventure/Udvardy rencontreront la tête de série N.11 qui réunit les Chinoises Yifan Xu (WTA 24) et Zhaoxuan Yang (WTA 19) ou le tandem composé de la Canadienne Rebecca Marino (WTA 436) ou de la Chinoise Lin Zhu (WTA 98).

Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 191) et Kimberley Zimmermann (WTA 39) s’étaient qualifiées pour le deuxième tour du double dames en deux sets 6-3, 6-1, aux dépens des invitées françaises Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039) et Fiona Ferro (non classée).

Kirsten Flipkens et l’Américaine Shelby Rogers (WTA 602) ont écarté sans peine le duo composé par l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz (WTA 472) et l’Américaine Sabrina Santamaria (WTA 59) 6-1 et 6-1.