Le Belcar en nocturne au Spa Euro Race, ces 2, 3 et 4 juin 2023

"Non seulement, le Spa Euro Race s’est toujours distingué par la variété des catégories prenant d’assaut le circuit de Spa-Francorchamps", rappelle l’organisateur spadois, "mais pour ce millésime 2023, qualité rime plus que jamais avec quantité. L’essence même de notre rendez-vous est préservée, puisque de nombreux pilotes tenteront de se distinguer, notamment sur le front de la monoplace, et parmi eux figurent peut-être certains champions de demain".

Au programme on retrouve en effet une manche du championnat britannique de Formule 3 qui a vu l’éclosion de plusieurs pilotes de Formule Un, mais aussi les jeunes loups du championnat français de Formule 4. La connotation internationale sera également confirmée par l’Alpine Europa Cup et la Lotus Cup Europe, mais aussi par les compétitions fidèles au Spa Euro Race comme le Supercar Challenge et les très spectaculaires Caterham Graduates, sans oublier la Ford Fiesta Sprint Cup Benelux, la Mazda MX-5 Cup et la Ford Modified Series avec son peloton de Focus, Sierra, Escort, Fiesta et autres Cortina bodybuildées. Enfin, cerise sur le gâteau, le Belcar Endurance Championship aura le privilège de se produire en nocturne ce samedi soir.

L’ambiance et le spectacle sont d’ores et déjà assurés pour tenir le public en haleine ces vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin à Spa-Francorchamps. D’autant que l’accès général au circuit sera une fois encore gratuit, alors que cinq euros seulement seront demandés pour investir les paddocks et approcher au plus près les bolides.