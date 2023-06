Football: ChatGPT pour couvrir la P4 ?

Que vous soyez rédacteur chevronné ou nouvel arrivant dans le journalisme sportif, nous recherchons avant tout votre passion pour le football régional et votre volonté de la partager avec notre communauté.

Vous aurez l'opportunité de vivre des expériences uniques sur le terrain, d'interviewer des acteurs clés du football local et de développer votre réseau dans le monde du sport. Rejoignez notre équipe de correspondants passionnés ! Envoyez votre candidature dès maintenant à DLIZ@lavenir.net en mentionnant votre expérience dans le football et pourquoi vous êtes le candidat idéal. Contribuez à mettre en lumière la 4e provinciale !

-----------------------

L’annonce que vous venez de lire ci-dessus a été rédigée par l’IA de ChatGPT.

Toutefois, on vous rassure: pour nos articles et notre couverture de la P4, on ne compte pas faire appel à l’intelligence artificielle… Par contre, on cherche toujours une excellente plume pour collaborer avec nous sur la quatrième provinciale dès la saison 2023-2024. Donc si vous souhaitez rejoindre l’équipe, vous savez ce qu’il vous reste à faire :-)