Ces clubs verviétois de P4 se sentent isolés et espèrent changer de série

Ainsi, en P4G, Stembert, l’Union Limbourg, la SRU Verviers mais surtout Charneux A sont un peu isolés par rapport à des équipes fagnardes ou germanophones du sud de la province. Il nous revient d’ailleurs que la SRU, qui sera coachée par Marc Ansion, voudrait changer de série. Du côté des Dolhaintois de Limbourg, on se tâte…

En P4F, la série prend des accents plus liégeois avec les Cheratte, Barchon, Magnée, Fouron, Melen B et Dalhem. Surprenant, lorsqu’on sait que trois clubs de l’arrondissement verviétois (que l’on aurait plutôt vus en 4F ou 4G) se voient proposer la P4C. C’est le cas de Franchimont B, Cornesse B et de Chevron. Dans le cas de Chevron, "ce n’est pas une surprise mais une demande de notre part" précise le T1 Sébastien Grosjean, ravi. "Cela va limiter nos déplacements et nous offrir plus d’affiches".

Par contre, Franchimont B et Cornesse B l’ont plutôt mauvaise. Les Theutois cherchent une solution pour évoluer avec des formations verviétoises. Et à Cornesse B, c’est l’incompréhension: "Nos voisins Soiron et l’Entente Pepine sont en 4F et nous en 4C. Ça n’a pas de sens !". Là aussi, demande sera faite au CP pour changer les choses. Mais il faudra trouver des clubs partants pour échanger leur place.

Le projet pour les séries concernées

P4C: Franchimont B, Tilff B, Trooz B, Anthisnois, Remouchamps, Xhoris B, Hamoir B, Fraiture, Cornesse B, Ocquier, Fraiture Sports B, Chevron, Seraing Ath. B, Oneux, GD Poulseur.

P4F: Herve B, El. Dalhem, FC3 Frontières B, Melen B, Welkenraedt B, Fouron, Olne B, Magnée, Battice B, Ent. Pepine B, Bolland B, Charneux B, Soiron, Cheratte, Barchon.

P4G: Limbourg, Spa B, Stavelot B, Malmedy B, W.Faymonville B, Jalhay B, Heusy B, Baelen, Ster B, Amblève B, Honsfeld B, Bellevaux, Charneux, Stembert, SRU Verviers.