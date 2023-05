Pongistes aubelois et vernantais se sont enfin retrouvés : "Partager et échanger sont les maîtres-mots"

Les échanges sont réguliers depuis 1989, année de création de cet événement. Alors très vite, chacun a été à l’aise, les anciens comme les nouveaux.

"Le jumelage se veut familial", indique le président vernantais Michael Riquin. "Le logement dans les familles aubeloises y contribue. Je me déplace pour la première fois en Belgique et j’apprécie l’accueil aubelois qui est chaleureux. Le logement est communiqué à l’arrivée, la surprise est gardée des deux côtés et la fois prochaine je logerai nécessairement dans une autre famille."

Trente-trois Vernantais ont été logés au mieux et profitent d’un programme sous le soleil. Il y a eu des visites touristiques avec le barrage de la Gileppe et Berinzenne. Et bien sûr un tournoi de tennis de table qui cette fois a tourné à l’avantage des visiteurs avec une finale entre le maire Thierry Papot et son fils Clément. Et puis on s’est restauré autour d’une baraque à frites en dégustant une bière de Val-Dieu avant une soirée endiablée sous les manettes de Christophe Collos, joueur devenu DJ le temps d’une soirée.

"Une telle organisation est uniquement possible grâce à un large comité de 12 personnes", détaille la présidente aubeloise Geneviève Donéa.

"Au-delà de l’organisation, il y a l’esprit"

"Je suis particulièrement heureuse de constater l’investissement de trois jeunes, Lyne Royen ainsi qu’Audrey et Manon Habrant, pour apporter de la fraîcheur. Mais au-delà de l’organisation, il y a l’esprit. Partager et échanger sont les maîtres-mots tout au long des quatre jours."

La reprise de "La bonne du curé" par deux joueuses du petit village des environs de Saumur a été un moment qui rentrera dans les annales.

La tradition de la photo sous l’horloge pour les survivants au terme de la dernière nuit de fête a été de son côté respectée. Et le témoin du jumelage est reparti vers Vernantes où les Aubelois se déplaceront en 2024.