Philippe Schumacher: "Malmedy est un club qui a sa place en nationale"

Au début de cette saison, le club s’était fixé des objectifs et espérait, notamment, jouer le top 5 avec la P1. Mais mis à part l’équipe fanion, Philippe Schumacher est le président de tout un club et au niveau global, c’est également pour lui une réussite. "Il est vrai que l’équipe P1 a dépassé les attentes en atteignant la finale de la Coupe de la Province et en terminant troisième de l’élite provinciale mais il ne faut pas oublier les autres. Notre P4 a disputé le tour final dans une série relevée (P4G) et nous sommes champions avec nos équipes U15 et U17. Nous aurions signé pour de tels résultats en débutant cette nouvelle saison", détaille-t-il.

Alors qu’il est à la présidence du club malmédien depuis trois ans, Philippe Schumacher est ambitieux et ne cache pas ses attentes pour les années à venir. "Nous sommes en train de poursuivre le travail et de constamment évoluer dans la formation des jeunes. Notre première génération de jeunes arrive à maturité et ils seront bientôt prêts à évoluer en équipes premières. Je ne m’en suis jamais caché depuis que je suis en poste, mais Malmedy est un club qui a sa place en nationale. Avec nos installations et le talent de nos gars, ce sera à nous de franchir le cap dès que l’occasion se (re)présentera", conclut-il.