Mathilde Alleman (Spa), de la danse au handibasket de haut niveau: "Me créer une nouvelle vie après l’accident"

C’est ce qui s’appelle réussir à rebondir. Le 8 juin 2007, la vie de Mathilde Alleman bascule lorsque la moto sur laquelle elle se trouve avec son grand frère est percutée par un automobiliste. La jeune fille de 15 ans se réveille à l’hôpital, embrumée par les médicaments. "Je n’ai pas réalisé de suite qu’il me manquait une jambe", se souvient aujourd’hui la Spadoise, à quelques jours de son 31e anniversaire. La situation clarifiée, "je me suis vite tracassée vis-à-vis du sport", dit-elle. "Je faisais de la danse… J’ai compris que ça ne serait plus possible. Il y a forcément eu un avant et un après. Il a fallu que je me recrée une nouvelle vie, en plongeant dans l’inconnu car personne de mon entourage n’était en situation de handicap – je ne connaissais pas du tout le monde du handisport."