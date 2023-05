"La nationale n'est pas une obsession": Ster-Francorchamps a présenté sa P1 pour la saison de football 2023-2024

Habitué du top 5 (ou du moins à la colonne de gauche de la P1) depuis quelques saisons, le Ster-Francorchamps new-look devra se montrer tout aussi ambitieux lors du prochain exercice.

Voilà à quoi ressemblera la P1 de Ster-Francorchamps durant la prochaine saison. ©- Eda PH.DU

De belles affiches

"C’est un nouveau groupe. Il y a pas mal d’anciens, mais il y a quelques nouveaux joueurs qui doivent s’intégrer. Il n’est jamais écrit à l’avance que la sauce va prendre tout de suite. Mon premier but sera de gagner le plus rapidement possible les quarante points pour être sauvé. Une fois cet objectif atteint, nous pourrons voir si le top 5 est réalisable. J’ai signé pour trois saisons, et on va d’abord construire notre équipe calmement", déclare le nouveau T1 Pascal Collin.

Du côté du président Jean-Claude Michel, malgré les six transferts entrants, on assure qu’il "n’y a pas de pression sur le coach". Pourtant, le président n’a pas écarté l’idée de positionner Ster-Francorchamps à l’échelon national. "Je l’ai dit, c’est vrai. Ce n’est pas une obsession, mais l’idée de faire monter un village de 400 habitants en nationale reste dans un coin de ma tête. Je me réjouis aussi de ce championnat de P1 qui va nous donner de très beaux derbys avec les montées de Stavelot et de Sart. C’est la première fois que nous sommes tous les quatre (NDLR: avec Malmedy) à ce niveau. Il y aura moins de grands déplacements, puisque la plupart des clubs sont dans notre arrondissement", conclut le président du club du circuit.