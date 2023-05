En 2023-2024, Ster-Francorchamps B et Maxime Brant auront un objectif très clair en P4

Ce sera une quatrième saison pour le tacticien sterlain qui pourra compter sur un noyau presque identique par rapport à la saison dernière.

"On a eu quatre départs et on les a compensés. Le but est de faire sortir les quelques bons jeunes que nous avons", explique-t-il. La montée en P3 est également un objectif non négociable pour le président Michel. "Il faut absolument sortir de la P4. On aurait dû en sortir cette saison, mais nous avons manqué quelques tournants importants. Au tour final, cela s’est joué à un penalty. C’est le foot, mais il faut à tout prix réduire l’écart avec la P1 !" répète-t-on à Ster-Francorchamps quand on évoque l’équipe B. Le message est clair…

L’équipe B de Ster-Francorchamps ne s’en cache pas: elle visera le titre la saison prochaine. ©- Eda Ph. DU.

Ster-Francorchamps B - le noyau 2023-2024

Staff :

Entraîneur : Maxime Brant.

Entraîneurs adjoints : Jack Depreitere et Jonathan Ghysel.

Délégué : Didier Huberty.

Joueurs :

Gardiens : Cyril Huberty, Valérian Elias.

Arrières : Pierre-Louis Barbette, Geoffrey Billet, Maxence Blum (Stavelot B), Thomas Marechal, Tom Micha.

Médians : Bastien Dothée, Alex Di Falco, Christophe Gillet, Loïc Gilman, Raphael Renard, Alexis Schulz, Tom Trillet.

Avants : Raphael Campione, Audric David, Antoine Tourmay, Prince Yeboah.