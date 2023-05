Rendez-vous manqué pour Malmedy: "Cruel de passer ainsi à côté d'une finale de Coupe!" (photos & vidéos)

Il faudra se consoler avec la médaille de finaliste. ©Eda Éric Muller

"Pas de plan anti-Coza"

Le retour des équipes après le repos proposait le même schéma et personne n’osait vraiment se dévoiler. On a cru rêver mais non: on assistait bel et bien, à la 69e minute, à la copie conforme du premier but hannutois. Ouchan envoyait à nouveau un long ballon qui arrivait chez l’inévitable Cossalter. L’offensif, que l’on a connu au RCS Verviers et à Faymonville, lobait le pauvre Errens, qui se retournait pour la deuxième et dernière fois de la partie (1-2).

"Il n’y avait pas de plan anti-Cossalter. Mais quand on lui offre deux cadeaux pareils, il n’est pas du genre à les rater. Mon jeune gardien a sa part de responsabilité dans les deux buts que l’on encaisse, mais il ne faut surtout pas oublier que sans lui, on n’aurait jamais atteint la finale. Il est clair que je ne lui en veux pas surtout qu’il n’est pas le seul responsable" déclarait Selahattin Deniz, l’entraîneur de Malmedy.

Les Malmédiens tenteront bien timidement de refaire leur retard mais en vain, aucun Dragon ne parviendra à tromper Racz voire même l’alerter.

"Je suis très déçu pour mes gars qui avaient vraiment à cœur de remporter cette coupe pour tous les supporters qui s’étaient déplacés. Tout le monde voulait voir Malmedy s’imposer mais la vérité se trouve sur le terrain et on n’a pas su faire ce qu’il fallait. C’est la seule coupe que l’on peut espérer gagner et ça aurait été un honneur de pouvoir le faire. Notre saison n’en reste pas moins extraordinaire mais c’est cruel de terminer en passant à côté de cette finale" dixit Selahattin Deniz, le coach d’un Malmundaria qui aura tout de même signé un bel exercice 2022-2023, oui.

+++ Tous les résultats des différentes finales de Coupe de province de Liège, c'est ici (jeunes, dames, réserves) +++

Toute la joie de Hannut qui s'offre la Coupe!

Réaction et interview vidéo du buteur de Malmedy Nicolas Nijhof

Le match: Malmundaria 1 – Hannut 2

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: Nijhof, Crosset ; Crotteux, Racz, Formica, Adrovic, Ouchan, Lo Presti.

Buts: Cossalter (0-1, 36e), Nijhof (1-1, 38e), Cossalter (1-2, 69e).

MALMUNDARIA: Errens, Samray, R. Jacob, Cassoth, Simon (83e Geelen), Denis, Krings (87e Dethier), Q. Jacob (73e Bucak), Vicqueray (73e Custinne), Nijhof, Crosset.

HANNUT: Racz, Ouchan, Javaux, Cwynar, Spadaro, Crotteux (62e Formica), Adrovic, Lo Presti, Père, Henrot (88e Missé Missé), Cossalter.

Le portier malmédien Bryan Errens.

Bryans Errens, gardien de Malmedy, réagit: "Je dois encore apprendre..."

Bryan Errens, doublure de Germain Hagemann a reçu le crédit de son coach pour prester lors des rencontres de Coupe. Avec un parcours sans faute ou presque, il était donc logique que ce soit lui qui officie entre les perches lors de cette finale contre Hannut. Et malgré le peu de travail à effectuer, il a tout de même dû s’avouer vaincu à deux reprises ce lundi face à Hannut. Dur.

«J’ai sans doute mal négocié mes interventions sur les deux buts mais je suis encore jeune et je dois apprendre. Il est vrai qu’après notre beau parcours, c’est un peu triste de s’incliner en ne concédant que deux occasions pour autant de buts. La saison prochaine sera ma première en tant que numéro 1 (NDLR : Germain Hagemann n’a pas été conservé et jouera à Weywertz) et je compte bien m’imposer sur la durée en faisant ce que j’ai toujours fait jusqu’à présent, c’est-à-dire travailler. J’en aurai sûrement d’autres à affronter de mauvais moments mais maintenant on va essayer de digérer la défaite et profiter des vacances» confiait le portier malmédien Bryan Errens.

+++ Retrouvez le résumé vidéo du match et tous les buts ici +++

En bref: les échos malmédiens à Blegny

Une «première» qui tombe mal

Après la défaite au tour final contre Geer (1-3), c’est la première fois de la saison que Malmedy s’incline deux fois d’affilée.

La malédiction du car?

Lors de leurs deux déplacements en car cette saison, c’est autant de défaites pour Malmedy. Ils s’étaient inclinés à Acren Lessines (4-1) avant de perdre 1-2 au CREF à Blegny pour cette finale de Coupe.

Reprise des entraînements

L’équipe première de Malmedy reprendra le chemin des entraînements le 17 juillet pour la prochaine saison.

Un tournoi de sixte chez les Dragons

Le vendredi 16 juin aura lieu le tournoi de sixte du club au stade Lechat avec la présentation du groupe pour la saison à venir.

Lapsus douloureux pour Malmedy

La majorité des gens massés autour du terrain du CREF de Blegny était là pour supporter l’équipe de Malmedy. À en croire le speaker, il était également supporter des Dragons puisqu’il a appelé le capitaine malmédien à venir récupérer la Coupe de la Province. Un cruel lapsus, de quoi remuer un peu plus le couteau dans la plaie.

Toutes les photos de la finale Malmedy - Hannut, c'est ici [(c) L'Avenir E.M.]

Rendez-vous manqué pour Malmedy: "Cruel de passer ainsi à côté d'une finale de Coupe!" (photos & vidéos)