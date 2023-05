Malmedy s'incline 1-2 en finale de Coupe de province face à Hannut (vidéo)

Et ce sont les Hannutos qui l'ont emporté, 2-1, au terme d'un match de football plutôt pauvre en spectacle. Le Hannutois Cossalter déflorait la marque à la 36e (0-1), mais Nijhof répondait dans la foulée (1-1, 38e). C'est en deuxième mi-temps que tout a basculé... Sur un long ballon, la défense malmédienne se troue complètement et laisse "Coza" seul dans le rectangle. L'offensif récupère le cuir sans être inquiété et en profite pour lober le gardien des Dragons et signer le 1-2 final... Car, vous l'aurez compris: le score ne bougera plus malgré les tentatives des hommes de Selatine Deniz.

Retour sur cette finale en infos, photos et réactions très bientôt ici et ce mardi dans votre journal l'Avenir (Le Jour) Verviers.

Malmundaria - Hannut : la vidéo de la finale de Coupe de province 2022-2023

Pour rappel, après le direct pour le match de la montée en P1 Sart-Momalle, l'Avenir (Le Jour) Verviers vous proposait donc de vivre cette finale de Coupe comme si vous y étiez...

+++ Le programme - calendrier complet des finales de Coupe, c'est ici +++