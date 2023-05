C’est la toute première fois que le champion olympique (2016) et vainqueur de Paris-Roubaix (2017) s’attaquait aux bois de la région theutoise, lui qui avait besoin de l’autorisation de sa formation AG2R Citroën pour s’inscrire. Mi-avril, "GVA" y songeait déjà, commentant "J’espère être bientôt au départ" une publication sur la page Facebook de l’Ardennes Trophy. Voici un an, au lendemain de l’édition 2022, il avait réalisé un entraînement de 88 bornes sur le tracé encore frais de l’épreuve. Une sortie de 4h08’ à plus de 21 km/h… de quoi décrocher de nombreux "KOM" sur l’application Strava et voir son activité "signalée" comme anormale, sans doute par des vététistes regrettant que leur précieux chrono soit ainsi relégué dans les hiérarchies de Strava.

À 7 minutes du vainqueur

Greg Van Avermaet, citoyen d’honneur de la commune de Stoumont depuis 2016, était donc en terrain connu. Ce 28 mai 2023, il a bouclé les 95 km en 4 heures, 14 minutes et 25 secondes, se classant 6e sur la ligne, tracée au campus de La Reid. L’épreuve a été remportée par Simon Grégoire (4:07:05).

Retrouvez d’autres informations sur l’Ardennes Trophy très bientôt dans nos colonnes.