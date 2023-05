Certes, le premier tour lui avait réservé un tirage favorable avec Nathoo, 201e joueur mondial et invité pour cette compétition dans son pays. Mais le Pepin a montré qu’il avait de la marge et fait preuve de sérénité pour s’offrir une première victoire en championnat du monde.

Le deuxième tour offrait une confrontation de génération et d’un calibre supérieur contre le Suédois Karlsson, 31 ans et n°21 mondial. "Son jeu est basé sur le service – remise", raconte le jeune Belge de 20 ans. "Il est rentré dans le match fort agressif et je perds rapidement les deux premiers sets. Puis je m’adapte et trouve la solution. Je gagne la troisième manche. Je peux aussi gagner le set suivant mais j’échoue de deux points, ça aurait pu me permettre de revenir dans le match." Une défaite qui ne lui a donc pas permis de passer au tour suivant pour défier la légende chinoise, Ma Long.

"J’étais prêt et déterminé"

Avec un peu de recul, comment analyse-t-il sa compétition ? "Après six semaines de préparation, j’étais prêt et déterminé", témoigne le récent champion de Belgique. "La défaite contre Karlsson montre qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que c’est à ce niveau-là que je veux aller. Mais il y a aussi du positif parce que j’ai gagné un premier match en championnat du monde." Il en découle une progression qui se traduit au ranking mondial. La publication du prochain classement le situera comme deuxième Belge, derrière Allegro mais devant Nuytinck pour la première fois. Et aux alentours de la position n°90. Si les critères de qualification pour les Jeux de Paris ne sont pas encore fixés, il faut estimer qu’il faudra figurer dans le top 65 pour un Européen. Cela passera par de bons résultats sur les prochaines échéances. Il y aura d’abord les jeux européens en Pologne en juin. "Je me réjouis d’y participer", indique le pongiste. "Ce sera ma première expérience au sein d’une délégation belge avec d’autres sports."

Et puis l’Open du Brésil à Rio avant les premiers matchs dans son nouveau club de Bergneustadt en Bundesliga. "Mais avant tout ça, je dois revenir et c’est un voyage de 25 heures qui m’attend", confie Adrien Rassenfosse. "Puis je vais bénéficier de cinq jours de repos pour voir les amis."