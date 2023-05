Malmedy en finale de Coupe contre Hannut: "Des titres, on n’en gagne pas cinquante" affirme Adrien Crosset

Comme le dit l’adage, l’appétit vient en mangeant. Du côté de Malmedy, on n’a pas échappé à la règle. L’équipe était taillée pour faire de bons résultats mais les objectifs se sont dessinés au fur et à mesure de l’avancement de la saison, au point de faire de la coupe, l’objectif numéro 1. "Aussi bien à Elsaute qu’à Malmedy cette saison, au début on prend les matches de coupe en tant que matches officiels pour préparer la saison. Une fois les quarts de finale atteints, on se met à y croire et là nous ne sommes plus qu’à une marche de l’objectif. On va faire le maximum pour que, contrairement au tour final, on remporte cette rencontre", dixit le numéro 22 malmédien.

Ce lundi, c’est un départ en car depuis Malmedy avec un groupe élargi que les Dragons vont vivre pour se rendre au CREF à Blegny pour défier Hannut. "Il n’y a que quinze noms à coucher sur la feuille mais le coach a insisté pour que tout le groupe soit du voyage. C’est la coupe de toute l’équipe et on a tous participé au parcours. L’ambiance que j’ai connue dans le car avec Elsaute la saison dernière, j’aimerais la revivre cette fois également. Il n’y a pas de recette pour gagner donc on va faire ce qu’on sait faire de mieux: jouer en équipe. Avec notre état d’esprit, on peut gagner contre tout le monde, même contre Hannut et son équipe de galactiques. On aura à cœur de prouver qu’on est plus fort en équipe plutôt qu’avec des individualités", confie-t-il.

Malmedy – Hannut (Lundi, 17h)

Arbitre:M. El Baraka.

MALMEDY:Errens, Cassoth, R. Jacob, Q. Jacob, Samray, Bucak, Denis, Dethier, Krings, Crosset, Custinne, Nijhof, Geelen, Vicqueray, Simon.

Absents:Hagemann, Dupont, Ernens, Mathonet, Kivrak, Le Bohec, Oury (choix).

HANNUT: le noyau de Hannut est au complet sauf Geuns qui est suspendu alors que Leloux sera absent. Cwynar douteux pour cette finale qui verra le retour de Spadaro après deux mois de blessure.

COUPES DE LA PROVINCE DE LIEGE SAISON 2022-2023

Samedi 27 mai au CREF à Blegny

Finale COUPE RESERVES REGIONALES

27/05/23 à 9h30

ENTENTE PEPINE – TROIS PONTS

Finale COUPE RESERVES PROVINCIALES

27/05/23 à 9h45

WAREMME – BUTGENBACH

Finale COUPE U21

27/05/23 à 12h00

WARSAGE – AUBEL

Finale COUPE U16

27/05/23 à 12h15

RFC LIEGE B – SAIVE

Finale COUPE U14

27/05/23 à 14h00

VERLAINE – ENT. BLEGNYTOISE

Finale COUPE U19

27/05/23 à 14h15

VERLAINE – HERVE

Finale COUPE U15

27/05/23 à 16h15

TEMPLIERS NANDRIN – HANNUT

Finale COUPE U17

27/05/23 à 16h30

LA CALAMINE – RFC LIEGE B

Lundi 29 mai au CREF à Blegny

Finale COUPE DAMES

10H00

RCS SART TILMAN – RFC LIEGE B

Finale COUPE P3-P4

14H00

RFC CROATIA WANDRE – WASSEIGES A

Finale COUPE P1-P2

17H00

RFC MALMUNDARIA 1904 – RFC HANNUTOIS

En pratique

Pour accéder au CREF, le CP Liège privilégie l’itinéraire via l’autoroute Herstal – Verviers (sortie Blegny).

"Il n’est pas possible de suivre Barchon – Blegny en raison de la fête locale. Nous vous invitons à suivre la N604 vers Housse, Saint-Rémy. Prendre à droite vers Trembleur. Vous passez devant le club de Blegny et au rond-point, prendre à droite vers Blegny-Mine et le C.R.E.F." indique le Comité provincial liégeois à une semaine des finales de Coupe, dont la Coupe Jupiler.