Ardennes Trophy: Pierre de Froidmont pour la première fois sur les 95 km

Sixième en 2022 sur les 65 km, multiple vainqueur de cette distance, le professionnel reidois s’alignera, pour la première fois, sur le parcours le plus long. Cela fait plusieurs années qu’il en parle et, enfin, son programme le lui permet.

"J’ai une grosse semaine d’entraînement. Dimanche, j’avais six heures sur route à réaliser mais je me suis dit pourquoi ne pas plutôt faire la longue distance de l’Ardennes Trophy. Cela reste un bel événement, proche de la maison. Je ne vise vraiment pas un résultat: je vais essayer d’aller au bout sans pépin. Simplement rouler dans les zones de wattage prévues", annonce "PDF", qui n’a jamais roulé 95 kilomètres à VTT. "Ce sera une belle expérience, l’occasion de faire une fois la longue. Les autres années, j’étais plutôt sur les 65 km en mode course, sur un gros rythme. Cela ne m’a d’ailleurs pas toujours réussi… Là, je pense m’arrêter aux ravitos, etc. J’espère que tout se passera bien !"

Pierre de Froidmont sort d’une victoire sur une course disputée en Turquie, qui lui a ajouté des points UCI au compteur. Plus tôt dans le mois, il avait terminé 14e de la manche de coupe du monde roulée en République Tchèque, diminué par une chute subie sur le short track l’avant-veille.

L’Ardennes Trophy est la troisième manche du Belgian Ardennes Marathon Series, après La Hallonienne et le Hard’N Marathon. La suivante se déroulera à Malmedy, le 18 juin, à l’occasion du Raid des Hautes Fagnes.

Trois parcours

– 97,1 km, distance reine, avec 2 650 mètres de dénivelé positif et 23 côtes répertoriées. Départ à 10h, arrivée vers 14h30.

– 66 km, avec 1 750 mètres de dénivelé positif et 14 côtes répertoriées. Départ à 9h30, arrivée vers 13h.

– 44,8 km, avec 1 040 mètres de dénivelé et 9 côtes répertoriées. Départ à 10h30, arrivée vers 12h15.

Lundi aura lieu la 6e manche du "Kids Challenge MTB".