"Sart en P1, c’est la preuve qu’on peut faire de bonnes choses avec les jeunes"

"C’est assez fou ça", s’empressait de nous glisser l’homme fort du club. "Et c’est surtout super pour le club. On a ici la preuve qu’on arrive à faire de bonnes choses avec nos jeunes. Cette montée est la réussite de notre école de jeunes et le fruit de l’excellent travail réalisé par nos coordinateurs Jean Poysat et Patrick Weris, ainsi que par le comité des jeunes."

Si, ces dernières années, Sart a toujours trébuché sur la première marche du tour final, il a cette fois réussi à la passer pour atteindre la toute dernière. Pourtant, en début de saison, peu auraient misé sur les Verts et leur nouveau coach Rudy Siebenbour.

"Le comité administratif a toujours eu confiance en Rudy et n’a jamais douté de ses qualités. On avait sondé les joueurs et ils étaient d’avis qu’il fallait lui donner sa chance comme T1. Et force est de constater qu’on avait raison. Monter ainsi dès la première saison est extraordinaire. Dans une équipe, on a bon avoir les vedettes qu’on veut, s’ils ne forment pas une famille, ça ne marche pas. Rudy est capable de gérer un groupe et d’en faire une famille."

Malgré cette belle réussite, l’actuel T1 va passer le relais à Olivier Laffineur. Ces occupations professionnelles et sa vie de famille ne lui permettent plus de s’investir à fond. Il sera tout de même de l’aventure en P1 puisqu’il redevient adjoint. Et cette nouvelle étape dans la vie du club, le président des Verts l’aborde avec beaucoup de sérénité.

"Je ne pense pas qu’on va changer grand-chose parce que c’est la P1", enchaîne-t-il. "De toute façon, c’est Olivier (Laffineur) qui décidera s’il a besoin de renforts en plus. Nous ferons alors ce qu’on peut avec nos moyens. À Sart, chacun a son rôle et c’est bien ainsi. Quel que soit le niveau où on évolue, on doit conserver notre esprit villageois car c’est notre force. Mon rêve absolu est de jouer uniquement avec des gars de Sart. La saison prochaine ? L’objectif sera de se maintenir et faire grandir nos jeunes au contact de nos joueurs d’expérience. Ensuite, on souhaite rester en P1 le plus longtemps possible."