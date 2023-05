Le tennis de Pepinster bientôt de retour chez lui: "Un nouveau départ" (photos et vidéo)

En effet, grâce à un subside communal de 250 000 euros (via le Fonds des Calamités), les petites balles jaunes pourront bientôt faire leur retour le long de la N690 qui relie Pepinster à Theux. "J’ai parlé à l’entrepreneur récemment: son idée est d’avoir tout terminé avant les congés du bâtiment. Il lui reste donc un gros mois", annonce Jean-Marie Dossogne, président du TC Pepinster. Vu le visage actuel du lieu, plus proche du chancre que du court de tennis, le timing paraît serré. "C’est vrai, mais c’est apparemment faisable… Au pire, ce sera juste après ces congés du bâtiment", assure notre interlocuteur, qui précise: "Le club étant bien géré, nous avons une petite manne financière qui nous permettra de mettre la différence, s’il y en a une, entre les 250 000 euros et le montant final".

Le club-house étant lui resté intacte en sa partie supérieur (hormis la disparition curieuse… de l’écran de télévision), c’est vers les (futurs) terrains et leur nouvel éclairage que l’attention sera portée. "Une des exigences du Fonds des Calamités est que le nouveau projet soit similaire à ce que nous avions avant. C’est pourquoi nous aurons à nouveau cinq terrains, disposés de la même manière." Quant à la surface de jeu, du red court (proche de la brique pilée mais jouable pratiquement tout le temps) sera utilisé, comme à Herve et Trooz par exemple. "Même si nous avons connu des phases de découragement, au final le club s’en tire plutôt bien. La vétusté était là, puisque les terrains dataient de 1983. Nous repartirons avec une base toute neuve et mieux encore", ajoute Jean-Marie Dossogne.

Depuis juillet 2021, il a bel et bien été envisagé, un temps, de déménager ailleurs sur la commune afin de ne plus être aussi proche de la Hoëgne en cas d’inondation. "Un cours instant seulement", assure enfin notre homme. "Ici, il nous reste une partie des infrastructures avec ce club-house, qui a 11 ans, pour lequel nous avions mis 140 000 euros de notre poche. Cela nous aurait vraiment fait mal au cœur de partir. Pouvoir revenir bientôt est une très bonne chose ! C’est un nouveau départ pour les 50 ans du club"

Doubler le nombre d’affiliés actuels à moyen terme

Forcément, pas mal de joueurs et joueuses ont rejoint une autre structure régionale après les inondations de 2021. Quand ils n’ont pas tout simplement arrêté de s’inscrire au tennis. "Il nous reste actuellement 70 affiliés, ce que je trouve bien vu les circonstances compliquées. Mais avant, nous en avions le double. Remonter à moyen terme entre 130 et 150 serait top", commente Jean-Marie Dossogne, président du TC Pepinster. "À court terme, nous visons environ 100 affiliés. Les nouvelles installations vont sans doute attirer des gens, comme toujours. Et des groupes m’ont déjà annoncé leur futur retour parmi nous." Jusqu’ici, les Pepins ont été accueillis à Verviers, Lambermont ou encore Herve, notamment pour leur tournoi.

Voici à quoi ressemble le site pour le moment…

©EDA AV

