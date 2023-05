Laurenz Rex à deux doigts de boucler son premier grand tour, le Giro

Et pour un premier grand tour, Laurenz Rex (23 ans) s’est plus que bien débrouillé. Par deux fois, il a montré le maillot à l’avant de la course. D’abord lors de la 11e étape lorsqu’échappé, il a résisté au peloton jusqu’à 5 km du but. Trois jours plus tard, à nouveau offensif, c’est la quatrième place qui a été décrochée par l’ancien vététiste. "Je suis très fier", commentait-il alors.