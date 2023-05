Cette saison, ses combattants ont en effet ramené quelque 95 médailles, contre 36 l’année précédente. En détail, cela donne: 38 en or, 24 en argent et 33 en bronze.

En plus, lors des championnats de Belgique à Aarschot, Essalem, avec 18 éléments alignés, a notamment décroché sept titres de champion via Abdoullah Aidi, Naim Ghordou, Widad Sabri, Gabriel Wilkin, Sara Massoudi, Frederic Lavergne ainsi qu’Ensar Say. D’autres membres s’y sont également illustrés. Gohan Lavergne, Riad El Ibrahimi, Mohammad Alkhayat et Adriana Pottier ont été sacrés vice-champions, tandis que Ahlam Boumrah et Zoé Schyns ont enfilé une médaille de bronze autour de leur cou.

Le jeune Gabriel Wilkin a, par ailleurs, été repris avec l’équipe nationale pour le championnat d’Europe à Malte (quart de finaliste) et huit compétitions Open (deux médailles de bronze, deux d’argent).

"Nous terminons également 5e par club sur 52 et premier club en Wallonie", se réjouit Zinoun Abdel, cofondateur du club avec Ugur Ulker. "Nous avons pu enfin nous renforcer avec Christophe d’Agostino (Jury fédéral pour le passage Dan) qui est un véritable plus pour parfaire la technique de nos athlètes", ajoute notre interlocuteur.