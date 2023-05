Voici le projet de série de la Régionale 2 pour la saison 2023-2024 de basket-ball

On retrouverait donc dans cette série: Linthout, Fresh Air, GEO Ixelles, OL Mont sur Marchienne, Fleurus, Pepinster B, Ensival, Spa, BC Verviers, Reb Musson, St Hubert, Beez, Natoye et Belgrade. Et dans l’autre série: Uccle Europe, Nivelles, Canter Schaerbeek, Maffle, Mons HT, Alleur, Waremme, Belleflamme, Haneffe, RSW Liège, Ninane, Philippeville, Prodfondeville et Gembloux.

En croisant les doigts pour que ce projet puisse très vite être officialisé.