Sart monte en P1 après sa victoire face à Momalle, c'est officiel ! (vidéos)

Ce Sart - Momalle était donc la grande finale de ce tour final triangulaire entre les représentants de P2A, P2B et P2C. Sart (1 point suite à son partage face à Trooz) pouvait se contenter d’un partage face à Momalle. De son côté, Momalle (0 point après la défaite face à Trooz) devait absolument l’emporter pour passer en 2e position devant Sart.

Lors du premier acte, les échanges étaient plutôt équilibrés. Mais tout basculait à la 33e, lorsque l'arbitre accordait un penalty contestable et contesté en faveur des Sartois. Keller ne s'en préoccupait pas et convertissait (1-0, 35e). Mais juste avant la pause, Pohl reprenait victorieusement un coup-franc latéral et signait le 1-1.

En deuxième période, Momalle était obligé de sortir, le nul n'étant pas suffisant pour les Jaunes. De son côté, Sart espérait tenir bon et garder en mains son ticket pour la P1... D'autant que Doverin prenait la rouge pour un mauvais geste et laissait Momalle à dix pour les 15 dernières minutes. Et même à neuf suite à une nouvelle carte rouge (Hotton). Derrière, c'est Dothée, pour les Verts, qui signait le 2-1 en toute fin de partie pour libérer tout un village et tout un club. Au bout du suspense et malgré les tentatives visiteuses, Sart a réussi son pari fou et se hisse en P1 grâce à cette victoire 2-1, c'est officiel !

+++ RETROUVEZ BIENTÔT, VIA LAVENIR.NET/VVSPORTS ET SUR LA PAGE FACEBOOK L'AVENIR VERVIERS SPORT, TOUTES LES INFOS, PHOTOS ET RÉACTIONS SUITE À CE MATCH ENTRE SART ET MOMALLE... À TRES VITE +++

Sart monte en P1 ©Eda DLIZ

Vidéo: l'ambiance en début de match

Vidéo: le penalty du 1-0

Vidéo: le coup de sifflet final et l'explosion de joie à Sart

-