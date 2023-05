Sart – Momalle en direct vidéo, c’est ici

Trooz (4 points en 2 matches) est assuré d’obtenir l’un des deux tickets pour la P1 via ce tour final triangulaire entre les représentants de P2A, P2B et P2C. Sart (1 point suite à son partage face à Trooz) peut se contenter d’un partage face à Momalle. De son côté, Momalle (0 point après la défaite face à Trooz) doit absolument l’emporter pour passer en 2e position devant Sart. " Mais on ne doit pas spéculer sur un partage, il faut viser la victoire " a-t-on prévenu à Sart, où l’on attend beaucoup de monde ce soir.

Alors, qui de Sart, dirigé par l’entraîneur Rudy Siebenbour, et de Momalle, l’équipe de Christophe De Smedt, accompagnera Trooz en P1 ? Réponse ci-dessous. On vous attend dès 18h50.

Le match Sart – Momalle: direct vidéo (live dès 18h50) [Tour final P2]

On attend du monde ce jeudi soir du côté de Sart. ©EDA JR Marot

