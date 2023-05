Sart en P1, c’est tout simplement historique : "Un pur bonheur!" (photos et réactions)

"C’est extraordinaire !", glissait G eoffrey Speder, le portier sartois. "Je n’ai jamais vu un tel engouement sur et en dehors du football. C’est tout un village qui s’est déplacé pour l’occasion. Il suffit de regarder pour comprendre. Le club, les joueurs, le comité, les jeunes, tout le monde a fait ce qu’il fallait. Il faut profiter de tels moments et je dédie cette montée à mon père. Maintenant, on va aller boire des bières."

"Peu de clubs ont ça"

Un peu plus loin, le capitaine Étienne Evrard, ne pouvait cacher son émotion.

"Ce n’était pas un match terrible, il y avait tellement d’enjeu. Vu les circonstances et les blessés, on a disputé cette rencontre avec des mecs de 19 -20 ans. Et les gars, ils ont assuré ! De mon côté, j’aurai connu la P4, P3, P2 puis maintenant la P1. C’est exceptionnel ! Cela fait cinq ans qu’on joue le tour final et on n’avait jamais atteint l’interséries. Et là, c’est bon et c’est la fête. La P1 ? C’est chouette car on va retrouver plein de copains et de belles équipes. C’est top pour les jeunes du club. Une équipe en P1, une autre en P3, et de telles infrastructures, peu de clubs peuvent dire qu’ils ont ça", conclut le meneur de jeu sartois.

Quand, il y a un an, Fortune Modafferi a quitté le club, beaucoup se sont interrogés sur le choix de son remplaçant. Douze mois plus tard, le club ne peut que se féliciter d’avoir fait confiance à son T2 Rudy Siebenbour.

©Eda Éric Muller

"Des crampes qui paient"

"En début de saison, nous n’avions comme objectif de monter", rappelle ce dernier. "Mais l’appétit venant en mangeant, on s’est pris au jeu et cette montée en P1 est historique pour le club. C’est tout simplement du pur bonheur ! Quand je vois encore ce match, il y a plein de satisfactions. Les gars ont été présents et je les ai trouvés moins stressés que la semaine passée à Trooz. Je leur avais demandé de ne pas calculer et ils ne l’ont pas fait. Il suffit d’ailleurs de voir le nombre de joueurs qui avaient des crampes. Mais ça a payé ! C’est certes une montée inattendue mais elle est méritée. C’est la récompense de toute une saison."

S’il quittera son poste de T1 dans la foulée de cet exploit, l’ami Rudy ne quittera pas pour autant le club puisqu’il secondera son successeur Olivier Laffineur.

"Des regrets ? Oui et non. C’est un choix que j’ai fait pour ma famille et le boulot. Avec Oli, je sais vers où je vais puisque j’ai déjà été son T2. C’est d’ailleurs moi qui ai glissé son nom au président quand je lui ai annoncé que j’arrêtais."

Présent au match, le futur mentor sartois y allait d’une petite phrase dont il a le secret pour mettre en avant le travail de son ami Rudy: "Dans les livres, Rudy apparaîtra comme le seul entraîneur à avoir mené le club en P1."

Le match: Sart sans complexe face à l'ogre Momalle

Alors que tout le monde pointait les Momallois comme favoris, les jeunes Sartois ont joué sans complexe et réussi à mater l’ogre.

Après un début de partie assez équilibré et une possibilité de but de chaque côté, il faut attendre la 35e pour assister au premier tournant de la partie. Keller entre dans le rectangle et s’écroule. Alors que beaucoup voient le défenseur toucher le ballon, l’homme en noir montre le point de penalty. L’avant sartois ne se fait prier pour donner l’avance aux siens (1-0). Momalle digère vite la pilule et égalise moins de cinq minutes plus tard (1-1). Dans la foulée, Louras puis Evrard oublient de cadrer.

De retour des vestiaires, Momalle tente de mettre la pression mais peine à se montrer véritablement dangereux. Si Rovny se heurte à l’excellent Spéder, ce sont les Sartois, via Louras et Counotte, qui sont proches du numéro 2. En fin de partie, Spéder s’illustre à nouveau, avant que Florian Dothée ne libère tout un club (2-1).

Sart 2 – Momalle 1

Arbitre : M. Habets

Cartes rouges : Doverin (80e, 2j), Hotton (92e, 2j)

Cartes jaunes : Evrard, Dohogne, Depresseux; Mathelot, T. Rovny, Ribeaucourt, Nguiamba

Buts : Keller sur pen (1-0, 35e), Pohl (1-1, 40e), Dothée (2-1, 90+1e)

SART : Spéder, Stolsem, Vandeberg, Dohogne, Evrard, Léonard, Keller, Louras (88e Dothée), Méant (75e Depresseux), Heindrichs (23e Counotte), Gauthy (75e Jakic).

MOMALLE : Dequinze, Streel, Pohl, T. Rovny, Knuts, N. Rovny, Doverin, Hotton, Mathelot, Sanna (85e Ventrice), Ribeaucourt (85e Nguiamba).

EN BREF

Le héros du village

Monter au jeu à la 88e minute et marquer un but décisif, c’est le rêve de tout joueur de football. Ce rêve, c’est à présent celui réalisé par Florian Dothée.

«Le héros? Non», s’empresse-t-il de dire. «L’équipe a fait un match terrible et c’est la concrétisation de toute une saison. Dans une petite carrière de joueur, c’est waw! On gagne devant 500 personnes et devant un groupe de supporters exceptionnel. Je suis sur le cul quand je vois ça. En P2, c’est tout simplement inouï. D’ailleurs, c’est tout le club qui est inouï.»

Ce but dans les arrêts de jeu mène les Sartois pour la première fois de leur histoire en P1.

«On entre en effet dans l’histoire du club et mon but devient historique. Après celui-ci, je n’ai jamais couru aussi vite pour aller le fêter avec notre kop. C’était magique!», lâche-t-il non sans fierté. «Il sera à jamais dans mon cœur. Je n’ai pas fait une saison extraordinaire mais j’ai mis le but qu’il fallait. Je vais passer une bonne nuit et faire de beaux rêves. La saison prochaine? Bien sûr que je reste. Je n’ai aucune raison de changer», concluait-il.

71 ans d’attente

Créé en 1952, le RFC Sart n’avait jamais connu la première provinciale. Dans quelques mois, grâce à ce succès contre Momalle, ce sera chose faite.

Roulez jeunesse

Ce jeudi, sur les quinze joueurs repris, douze appartenaient à Sart. Il y en avait même six nés après l’an 2000. Avec une telle jeunesse, Sart peut voir sereinement l’avenir.

Un millier de personnes

Il y avait du monde qui ceinturait la pelouse sartoise. Plus de 750 entrées payantes et une buvette bien remplie au coup de sifflet final, le club, en plus de la montée, aura réalisé une bonne recette.

Les Momallois pas content

Frustrés par la tournure de la rencontre, certains visiteurs s’en sont pris à l’homme en noir après la rencontre et sa rentrée au vestiaire a été difficile.

De l'émotion pour Geoffrey Speder et les Sartois. ©Eda Éric Muller

-