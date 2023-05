À Sart, le match de l’année, c’est ce jeudi soir face à Momalle: "Spéculer sur un partage? Non!"

"Il nous reste une marche à franchir mais c’est la plus dure", avance-t-il. "On ne connaît pas bien l’équipe de Momalle mais on sait qu’elle dispose d’individualités de qualité. À ce niveau-là, elle est au-dessus de nous. Par contre, on a l’avantage de jouer devant nos supporters qui peuvent être très chauds."

Ce dimanche, à la surprise générale, les Momallois se sont inclinés à domicile contre Trooz (1-2). Les Sartois peuvent donc se contenter d’un nul pour décrocher le dernier ticket menant à la P1. "Momalle doit absolument gagner, alors que pour nous, un nul suffit. Mais spéculer sur un partage serait la pire des choses et on va donc jouer pour gagner. Si notre première mi-temps à Trooz n’avait pas été bonne, la seconde avait été nettement meilleure et nous avait permis d’égaliser. Elle doit nous servir de tremplin pour cette dernière rencontre."

Si ce jeudi marquera la fin de la saison, il en sera de même pour l’aventure du grand Florian sur le banc sartois. À 31 ans, il a décidé de faire un pas de côté. "Je vais en effet prendre une année sabbatique", précise-t-il. "Le fait que Rudy, qui est mon beau-frère, arrête en tant que T1 a joué dans ma décision. Nous avons la même vision des choses et il me laisse beaucoup de liberté dans mon rôle. Je prends énormément de plaisir mais c’est assez usant. Il faut dire qu’on est passé par des moments compliqués cette saison. L’arrivée de ma petite fille en janvier a aussi joué dans ma décision car j’ai envie d’en profiter. Après, on verra. Peut-être que dans trois mois, ça va me manquer et que j’en aurai marre de rester à la maison. Ou bien que ce sera madame qui en aura déjà assez de me voir (rire)."

Mais avant de penser à la retraite, il y a une finale à disputer, une montée à décrocher, et une belle fête à aller chercher. "J’espère bien sûr que ce dernier match se terminera par une belle fête. Quoi qu’il arrive, il y en aura quand même une petite pour clôturer notre belle saison et dire au revoir à ceux qui quittent le club. Je sais que je serai ému au coup de sifflet final et que je partirai en étant fier", conclut l’ancien défenseur des Verts.

Quelque 1 000 personnes attendues à Sart… ©EDA JR Marot

Momalle, de son côté, n’aura pas droit à l’erreur

"Oui, on a la pression car ce serait bête de tout gâcher avec une nouvelle défaite, on n’a pas envie de rester en P2." Christophe De Smedt n’est pas le genre de coach à proner un discours politiquement correct. À quelques heures "du match le plus important de l’année", le mentor momallois s’attend à vivre une rencontre tendue dans une ambiance qui risque d’être exceptionnelle. "J’ai entendu qu’on allait jouer devant 1.000 spectateurs, on n’a jamais connu ça de notre vie. Pour avoir vu quelques vidéos de Sart, c’est un bloc compliqué à manier. Je suis allé les voir contre Trooz et je reste convaincu que nous sommes plus forts individuellement, raconte Christophe De Smedt. D evant leurs supporters, ils seront hyper motivés. À nous d’être très fort mentalement. Pour moi, cela reste du 50/50 car nous avons les armes pour inquiéter tout le monde. Même si ce déplacement est en semaine et à 1h de route, on a prouvé par le passé que nous étions capables de déplacer des montagnes."

Sart – Momalle (Jeudi, 19h)

Arbitre: M. Habets

SART: Speder, Stolsem, Vandeberg, Dohogne, Depresseux, Counotte, Evrard, Léonard, Jakic, Heindrichs, Dothée, Keller, Gauthy + deux joueurs à désigner parmi Siffert, Drouguet, Louras et Meant

Absents à Sart: Balhan, Colin, Flagothier (blessés), Gillet (non repris), Najdawi (vacances).

MOMALLE: Dequinze, Streel, Pohl, T.Rovny, Ribeaucourt, Knuts, N. Rovny, Sanna, Doverin, Hotton, Mathelot, Babitz, Ventrice, Nguiamba.

Absents: Vanstechelman (blessé), Morhet et Nawezi (incertains).