Une pige en Porsche Cup pour Bertrand Baguette

"Au cours de ces dernières années, en raison de la pandémie notamment, je me suis souvent retrouvé bloqué au Japon pour des périodes assez longues, ce qui m’a empêché de prendre part à des épreuves sur le sol européen", rappelle Bertrand Baguette. "Pouvant de nouveau voyager plus librement, ce projet m’a séduit. Le sérieux de l’équipe de Lionel Hansen et Marc Maton n’est plus à démontrer et je connais très bien la famille Paque que j’espère pouvoir aider en contribuant à faire évoluer le setup de la #92 lors de cette pige en Allemagne."

Bertrand n’en conserve pas moins la tête sur les épaules et ne s’attend pas à damer le pion aux cadors de la Porsche Carrera Cup Benelux. "Dans ce cas précis, il convient de faire preuve d’humilité", poursuit-il. "J’ai appris, au cours de ma carrière, à respecter ces compétitions nationales, qui sont souvent l’affaire de spécialistes. Où vais-je me situer dans la hiérarchie ? Je n’en sais absolument rien, mais August by NGT a l’habitude de bien faire les choses. Cette Porsche Cup est très différente des bolides du Super GT qui sont en fait les GT les plus rapides du monde. Mais je ferai tout ce qu’il faut pour m’adapter et faire honneur à la confiance du team."

Réponse le deuxième week-end de juin à Hockenheim où les 75 ans de Porsche seront dignement célébrés.