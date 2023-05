Une équipe de la région verviétoise aux 24 Heures du Mans

"Je suis très heureux et fier d’avoir d’abord gagné notre ticket pour le centenaire du Mans en remportant en mars dernier l’Asian Le Mans Series", sourit le Gemmenichois Kendy Janclaes. "On a ensuite réussi à réunir un solide équipage belge pour notre deuxième participation au Mans en LMP2. Tom Van Rompuy, notre pilote Bronze, fait partie de l’équipe depuis 2022. Il est déjà monté sur plusieurs podiums en LMP3 en ELMS ainsi qu’en Asian Le Mans Series et a effectué de convaincants débuts en LMP2 à Barcelone. On connaît et apprécie Ugo De Wilde depuis trois ans quand il a disputé à 17 ans son premier Road To Le Mans sur notre Duqueine LMP3. C’est un jeune très rapide, mais aussi un pilote intelligent et très investi. Enfin, on ne présente plus Maxime Martin qui compte déjà sept participations au Mans avec de très bons résultats. Nous sommes ravis qu’il ait accepté de faire partie du projet. Je suis persuadé que ces trois-là vont bien s’entendre et qu’avec eux nous pouvons espérer rééditer notre podium de l’an dernier en catégorie LMP2 Pro-Am où le niveau sera à nouveau très relevé."

L’équipe DKR a complètement démonté et révisé son proto avant d’arriver dans la Sarthe le 1er juin pour les opérations de pesage avec une nouvelle robe très originale pour cette édition anniversaire des 24H du Mans.