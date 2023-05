Saison "Poulidor" pour le Ratside Hamoir, battu en finale de la Coupe: "On a tout de même atteint l’un de nos objectifs" (photos)

"Le match se joue sur des détails… On mène 3-2 à 30 secondes de la fin et on commet des erreurs qui permettent à notre adversaire d’égaliser puis de l’emporter lors des prolongations (3-5)" peste le gardien des Rats Adrien Noël. "Toutefois, sans les deux cartes jaunes dont on écope assez tôt dans le match, je pense qu’on remporte cette finale."

Un match indécis entre Herve et Hamoir (ici le gardien des Rats). ©Eda Éric Muller

Deuxièmes en championnat, finalistes malheureux vendredi dernier en Coupe de province, les joueurs du Ratside Hamoir portent malgré tout un regard positif sur la saison écoulée. "L’objectif, c’était de se qualifier pour la prochaine Coupe de Belgique et c’est le cas depuis qu’on a atteint les quarts de finale en Coupe de province" poursuit le gardien hamoirien. "On est toutefois un peu déçus, car on n’est pas champion et qu’on ne gagne pas la Coupe."

Le Ratside Hamoir menait 2-3 à 30 secondes du coup de sifflet final.

Quant à la montée en P1, elle n’est pas encore acquise. "On ne fait pas partie des meilleurs deuxièmes, donc on verra (NDLR: en fonction des montées aux étages supérieurs). Mais nous sommes une équipe qui mêle footeux et amis qui n’ont jamais joué au football avant d’évoluer en salle. Donc on verra comment ça se passera si on doit jouer en P1 où ça ira encore plus vite" ponctue Adrien Noël.

Anthony Niro et HDKP Team Herve sont revenus en toute fin de partie face à la formation orange du Ratside Hamoir. ©Eda Éric Muller

Le match: HDKP Herve – Ratside Hamoir (3-3, 5-3 après prolongations)

Buts Herve: Lionel Demelenne (2), Anthony Niro (2), David Smets (1)

Buts Hamoir: Guillaume Piret (1), Aurélien Daenen (2)

