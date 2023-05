Juventini Beyne et ses Verviétois soulèvent la Coupe de province (Liège) des vétérans

Les Steve Rodriguez, Hicham Kherchouch, Hassan Bouassam et autre Rachid Guenfoudi comptent désormais en leurs rangs un certain Yassin El Fezzaoui qui évolue également et en double affiliation en D3 nationale avec Logistic Dison. Un sacré renfort pour l’équipe de Beyne.

À noter que l’équipe a également décroché le titre dans le championnat des "Vétérans 1" de la Ligue (LFFS), devant l’ONU Seraing. Un joli doublé !