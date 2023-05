Jogging de Saint-Germain à Soiron: "Une première réussie !" (photos et classement)

Avec près de 200 personnes (dont 103 à l’arrivée chez les adultes, les enfants couraient, eux, sans classement) et une météo de la partie, l’organisation soironaise peut se féliciter. Et ce, malgré la proximité géographique et temporelle avec d’autres courses. Le jogging de Manaihant avait lieu en même temps, alors que le jogging du club de football de Soiron aura lieu ce 26 mai.

"On n’a pas vocation à faire de l’ombre à qui que ce soit. C’était la date qui nous convenait le mieux et le jogging peut toucher différents publics" estime Arnaud Gonay, qui espère rapidement pouvoir confirmer une deuxième édition du jogging, l’an prochain.

Côté résultats, tous les enfants qui ont pris part à la course ont été récompensés par des médailles. Chez les adultes, la victoire revient à Amaury Gilles qui a mis moins de 27 minutes pour boucler les 7 km. Cassandra Tsagkas s’est quant à elle montrée la plus rapide chez les dames.

Les photos du Jogging de Soiron Saint-Germain

Le classement du Jogging de Soiron Saint-Germain (19/5/23) 7 km

1 Gilles Amaury 0:26:59

2 Mutamba Johan 0:28:15

3 Ruwet Nicolas 0:28:23

4 Gus Freddy 0:28:57

5 Bongartz Julien 0:29:13

6 Bours Samuel 0:29:45

7 Evrard Amaury 0:29:58

8 Hennen Thiebaut 0:30:32

9 Lacroix Julien 0:30:38

10 Lacroix Antoine 0:30:39

11 Ledent Baudouin 0:31:47

12 Longton John 0:31:52

13 Dourcy Alain 0:32:13

14 Noirhomme Pierre 0:32:22

15 Tsagkas Cassandra 0:32:34

16 Wilkin Mayron 0:32:34

17 Weis Benjamin 0:32:50

18 Crielaard Manon 0:33:18

19 Hans Laurent 0:33:25

20 Lejeune Masson 0:33:29

21 Lejeune Delphine 0:33:50

22 Lacroix Gilles 0:34:09

23 Willems Xavier 0:34:10

24 Straet Nicolas 0:34:22

25 Lacroix Ludivine 0:34:23

26 Gilson Marius 0:34:28

27 Hérion Philippe 0:34:46

28 Royen Cedric 0:34:59

29 Pauly Roland 0:35:07

30 Mostert Pauline 0:35:07

31 Breuer Rémy 0:35:23

32 Beaumaikkers Brieuc 0:35:23

33 Jérôme Aurélien 0:35:37

34 Schyns Rémi 0:35:37

35 Lallemand Anton 0:36:21

36 Timmermann Amélie 0:36:23

37 Lechanteur Gaëlle 0:36:49

38 Langhoor Jules 0:37:21

39 Michaux Nathan 0:37:37

40 Czorniak Dounia 0:37:52

41 Boutet Cédric 0:37:54

42 Jennes Guillaume 0:37:58

43 Jennes Damien 0:37:58

44 Ledent Xavier 0:38:16

45 Noel Sylvie 0:38:35

46 Dubois Arnaurd 0:38:44

47 David Laurent 0:38:50

48 Delsaute Kevin 0:38:54

49 Bouchoms Delphine 0:38:57

50 Deliege Thibaud 0:39:06

51 Brouwers Xavier 0:39:10

52 Lechanteur Anna 0:39:27

53 Evrard Johan 0:39:28

54 Langhoor Fred 0:39:43

55 Mommer Guy 0:39:57

56 Birti Kathleen 0:40:32

57 Evrard Aude 0:40:35

58 Bastin Marie 0:41:01

59 Delhez Laurent 0:41:15

60 Beaumaikkers Yaelle 0:41:17

61 Ramet Emilie 0:41:47

62 Thelen Jérôme 0:42:09

63 Ledent Jérôme 0:42:14

64 Thonus Pierre 0:42:16

65 Lodomez Lilou 0:42:25

66 Lorquet Gilles 0:42:42

67 Pauly Aurore 0:42:42

68 Toussaint Bernard 0:42:42

69 Dourcy Eliza 0:42:42

70 Bernard Julian 0:42:56

71 Rensonnet Adrien 0:43:01

72 Lerho Lucie 0:43:05

73 Godefroid Margaux 0:43:09

74 Plunus Sullivan 0:43:11

75 Wirtz Sophie 0:43:15

76 Lennertz Jessica 0:43:30

77 Geelen Denis 0:43:31

78 Creppe Anne-Françoise 0:44:03

79 Piqueray Celine 0:44:04

80 Lange Yvette 0:44:43

81 Grosjean Vinciane 0:44:50

82 Salazar Estelle 0:44:54

83 Bastin Margaux 0:45:21

84 Bastin Laura 0:45:36

85 Evrard Maryse 0:45:42

86 Dairomont Juliette 0:45:52

87 Scheen Nathalie 0:46:02

88 Bergenhuizen Aurore 0:46:04

89 De Leo Miranda 0:46:05

90 Olivier Ysé 0:46:35

91 Dubois Mélanie 0:46:59

92 Lange Anne-Catherine 0:47:23

93 Langer Maryline 0:49:28

94 Delhez Nadine 0:49:32

95 Dourcy Marie 0:50:43

96 Evrard Françoise 0:50:43

97 Remy Hélène 0:51:51

98 Solowianiur Marie 0:51:51

99 Hubin Johanne 0:53:50

100 Bours Philippe 0:53:50

101 Noel Aziza 0:54:11

102 Tamazarti Iris 0:55:11

103 Garnier Victoria 0:55:12