HDKP Team Herve remporte la Coupe de province face au Ratside Hamoir: "Le public nous a bien aidés!" (photos et vidéo)

Pourtant, à 2-2 et alors qu’il restait moins de deux minutes à jouer, tout le monde pensait que les jeunes Hamoiriens soulèveraient le trophée Roger Vrijens. "Il y a cette frappe que je dévie par malchance et qui prend notre gardien Romain Longaretti à contre-pied" relate le joueur de HDKP Anthony Niro. Menés 2-3, les Fromagers vont miser sur un gardien volant et c’est justement Niro qui va prendre ses responsabilités et tenter l’effort personnel. "Puis je vois notre capitaine David (Smets) libre et il égalise juste avant le coup de sifflet final". Déjà privés de deux joueurs pour carte jaune, les Rats prennent un coup sur la tête et ce sont les troupes de Lionel Lousberg qui font tomber la pièce du bon côté durant les prolongations, pour l’emporter 5-3.

"Merci aux supporters"

"C’est mérité au vu du match, même s’ils ont de belles occasions en deuxième mi-temps (NDLR: grosse prestation de Longaretti entre les perches herviennes)."

On le répète, cette Coupe sauve la saison décevante des Herbagers. "On a signé trois titres de champion pour monter jusqu’en P1 et cette année, même si ça a été plus compliqué, on ne part pas sans rien grâce à cette Coupe. On a vu aussi que nos supporters étaient de retour. ça nous a fait plaisir et du bien de joueur dans une telle ambiance. Merci à eux ! D’ailleurs, la saison prochaine, on jouera ici (NDLR: à Soumagne et plus à Theux) et je pense que ça va nous permettre d’avoir plus de monde en tribune le vendredi soir". Selon les chiffres officiels communiqués par le secrétaire de la Ligue Philippe Pitz, il y avait plus de 400 personnes (385 entrées payantes) ce 19 mai à Soumagne pour les finales de Coupe.

"Cette finale ne se joue pas à grand-chose" résumait l’entraîneur hervien Lionel Lousberg, heureux de terminer sur une note positive après un championnat 2022-2023 plutôt compliqué. Les Orange et Bleu, à qui il reste deux matches de championnat à disputer, occupent la 11e place en P1.

"Ma grosse déception, c’est le deuxième tour qui a été très mauvais. Nous sommes sauvés depuis début mai alors qu’on avait pris 16 points sur 26 pour démarrer. C’est vraiment dommage ! On a parfois eu des absences pour des raisons avec lesquelles on n’est pas forcément d’accord: quand on s’engage c’est pour la saison, pas pour une demi-saison. On s’est compliqué la vie…"

"Restons lucides"

Et d’évoquer la saison prochaine: "Je ne suis pas là pour faire pire, de toute façon, ce sera difficile" plaisante le T1 Lousberg, qui a pris la succession de Ludovic Feyen depuis l’été dernier. "Le Top 5, c’est un minimum. On a des qualités dans le groupe pour y arriver." Nul doute que la victoire en Coupe de province peut faire office de nouveau départ pour la formation hervienne. "Peut-être, oui… Même s’il faut rester conscient qu’on a joué une P2 du haut de classement et que c’était un match très équilibré. Il faut avoir conscience de nos lacunes…" ponctue Lionel Lousberg, partagé entre joie mesurée et lucidité, vous l’aurez compris.

Le match: HDKP Herve 5 – Ratside Hamoir 3

Buts Herve: Lionel Demelenne (2), Anthony Niro (2), David Smets (1)

Buts Hamoir: Guillaume Piret (1), Aurélien Daenen (2)

Romain Longaretti, élu homme de la finale par la rédaction de l'Avenir Verviers, à l'interview vidéo

Réaction d'Adrien Noël, gardien et capitaine de Ratside Hamoir : "Encore sur la deuxième marche"

Encore raté pour Ratside Hamoir! Assurés de terminer à la deuxième place en P2C derrière le Froggers Vaux, les Hamoiriens espéraient décrocher la Coupe de province face à la P1 de HDKP Team Herve. «Le match se joue sur des détails… On mène 3-2 à 30 secondes de la fin et on commet des erreurs qui permettent à notre adversaire d’égaliser puis de l’emporter lors des prolongations (3-5)» peste le gardien des Rats Adrien Noël. «Toutefois, sans les deux cartes jaunes dont on écope assez tôt dans le match, je pense qu’on remporte cette finale.»

Deuxièmes en championnat, finalistes malheureux vendredi dernier en Coupe de province, les joueurs du Ratside Hamoir portent malgré tout un regard positif sur la saison écoulée. «L’objectif, c’était de se qualifier pour la prochaine Coupe de Belgique et c’est le cas depuis qu’on a atteint les quarts de finale en Coupe de province» poursuit le gardien hamoirien. «On est toutefois un peu déçus, car on n’est pas champion et qu’on ne gagne pas la Coupe.»

Quant à la montée en P1, elle n’est pas encore acquise. «On ne fait pas partie des meilleurs deuxièmes, donc on verra (NDLR : en fonction des montées aux étages supérieurs). Mais nous sommes une équipe qui mêle footeux et amis qui n’ont jamais joué au football avant d’évoluer en salle. Donc on verra comment ça se passera si on doit jouer en P1 où ça ira encore plus vite» ponctue Adrien Noël.

Adrien Noël (Ratside Hamoir). ©Eda D.LIZ

