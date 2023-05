Battu d'un cheveu par Red Peps Melen B, Saint-Jean-Sart Aubel B passe à côté du doublé coupe-championnat (photos)

Opposés Reds Pep Melen B, les Aubelois ont finalement chuté de peu, au terme d’une indécise séance de tirs au but (8-8, 7-6). "On a mal commencé en étant menés 3-0. Puis on revient au score et personne n’arrive à faire le trou… Mais sans enlever de mérite à l’adversaire, on n’a pas joué à notre niveau. Peut-être que certains ont été pris par l’enjeu…" estime le joueur de la formation orange Vivien Forthomme. "On espérait signer le doublé, même si la priorité était le championnat et monter en P3. Mais il est vrai qu’on a pris la Coupe au sérieux à partir du moment où l’on a remporté notre quart de finale…"

L’équipe, dont le qualitatif noyau n’a rien d’une phalange de P4, a d’ailleurs pu compter sur Corentin Willem et, dans une moindre mesure, sur Tom Pauporté durant cette compétition. Deux sacrés renforts qui avaient l’habitude de prester en nationale.

Pour rappel, la D3 ABFS de Saint-Jean-Sart disparaît. Dès lors, à quoi ressemblera le groupe de l’équipe B (qui deviendra la A) coachée par le fidèle Benoît Jacquet la saison prochaine ? "Il semblerait que seuls les anciens comme Baltus, Frank, Meyer, Willem et Beckers restent affiliés. L’idée, ce sera de vivre une saison tranquille en P3 car ce sera l’année de transition" rappelle Vivien Forthomme. "Au fond, le noyau ne devrait pas trop changer…" Il y aura donc de quoi jouer le haut de tableau, même si personne ne veut se mouiller du côté d’Aubel, qui plus est après la déception d’une finale de Coupe perdue d’un cheveu.

Toutes les photos de la finale Red Peps Melen B - Saint-Jean-Sart Aubel B