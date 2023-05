Sart – Momalle en direct vidéo ce jeudi via l’Avenir Verviers Sport: à qui le ticket pour la P1 ?

Outre les photos de ce match au sommet, les analyses et réactions qui seront à lire via lavenir.net/vvsports et à découvrir sur notre page Facebook.com/lavenirVVsport, la rencontre sera diffusée en direct vidéo et en intégralité via lavenir.net et notre page Facebook.

Sart – Momalle en direct vidéo: voici comment faire

Vous ne pourrez pas vous rendre à Sart-lez-Spa pour ce match au sommet ? C’est dommage (rien ne vaut un match sur place) mais il vous sera tout de même possible de suivre la rencontre comme si vous y étiez, en direct et en vidéo. Et tout ça, en accès 100% libre (et gratuit).

+++ Attention: pour être certain de ne pas louper ce rendez-vous, prévu ce jeudi 25 mai 2023 dès 19h, pensez à liker/suivre notre page Facebook dès à présent et a activer les notifications et alertes de la page +++

Rendez-vous jeudi:-)