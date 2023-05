L’AS Eupen perd Javier Ruiz Bonilla, son entraîneur des gardiens

Pour rappel, après avoir mis un terme à la collaboration avec Edward Still, le club eupenois cherche toujours son prochain entraîneur. Et les réunions avec les membres du staff continuent pour préparer le futur, toujours en D1A… Celles avec Javier Ruiz Bonilla n’ont donc pas abouti: la proposition faite à l’Espagnol, qui a notamment réalisé un travail reconnu avec les Van Crombrugge et autre portiers eupenois, ne lui convenait pas.

"Javier Ruiz a été l’entraîneur des gardiens de but de la KAS Eupen au cours de deux périodes de 2012 à 2017 et de 2021 à 2023. Pendant toute la durée de son activité, il a été pour l’AS Eupen un collaborateur extrêmement fiable et un entraîneur compétent qui a fait progresser les gardiens du club et les a amenés à un niveau supérieur.

L’AS Eupen remercie Javier Ruiz pour son excellent travail pendant plus de sept ans et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière professionnelle" conclut l’Alliance Sportive Eupen.