Fin de parcours pour Florent Lambiet au championnat du monde de Durban

Par contre, fidèle à sa réputation de maître à jouer en double, Florent Lambiet a franchi avec son comparse Martin Allegro le premier tour contre une paire de Hong Kong. "Le tirage n’était pas facile", précise le joueur de l’équipe nationale. "On perd les deux premiers sets sur des détails. Mais on est resté solide mentalement. On a procédé à quelques ajustements en accord avec le coach Martin Bratanov. On a joué sur nos points forts, bien fermé le jeu et dominé sur le jeu court. On a remporté les trois sets suivants et c’était très satisfaisant sur le plan tactique."

Alors que la paire belge avait gagné le droit de rencontrer lundi soir les expérimentés Ionescu – Robles, elle a été battue. C’est une défaite par trois sets à un qui sanctionne ce match ce qui signe la fin de compétition pour Florent Lambiet.