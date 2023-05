Adrien Rassenfosse s'incline contre Kristian Karlsson et ne jouera pas la légende chinoise Ma Long

Le premier s’apparente à une gifle déposée par le gaucher suédois qui laisse seulement un point. La deuxième manche est à peine mieux. Au troisième, Rassenfosse est bien sur ses jambes et agressif. Le Pepin tient l’échange et même plus puisqu’il l’emporte et reste dans le match. Mais Karlsson se rebiffe et s’impose finalement quatre sets à un.

C’est terminé pour Rassenfosse et d’ailleurs pour tous les Belges engagés au championnat du monde de Durban en Afrique du Sud. Martin Allegro s’arrête au même stade contre le joueur de Hongkong Wong. Toutefois, en figurant parmi les 64 meilleurs joueurs sur cette compétition majeure, le joueur de l’équipe nationale va marquer de gros points et voir son classement progresser lors de la prochaine parution.