Le Pepin Adrien Rassenfosse est à une victoire d’affronter la légende du ping Ma Long: "Ce serait exceptionnel car il ne va plus jouer des années"

Par contre, Adrien Rassenfosse s’impose sur le joueur local Nathoo (WR201) pour obtenir le droit de défier le Suédois Karlsson (WR22) ce lundi au deuxième tour. "J’ai eu un bon tirage", explique le Pepin. "J’en ai profité pour bien rentrer dans la compétition, rechercher les meilleures sensations et m’adapter à la salle. Cependant le quatrième set m’échappe. J’ai été piqué dans mon égo après avoir laissé filer ce set. Derrière, j’ai bien jouer la dernière manche que j’emporte onze points à zéro."

Et pour la suite ? "Je sors d’une longue période de préparation et je suis vraiment fit à 100%", répond Rassenfosse. "Je suis prêt pour jouer Karlsson. À la clé, il y a l’énorme motivation de jouer le Chinois Ma Long, la légende du ping, au tour suivant. Ce serait exceptionnel car il ne va plus jouer des années. Mais il y a d’abord Karlsson. Ce sera un défi parce qu’il est à chaque fois fort sur les compétitions de ce type."

Ce match, ce sera dès ce lundi. Signalons encore que le Belge le mieux classé au ranking, Martin Allegro (WR65), poursuit son parcours là où Cédric Nuytinck (WR87) s’arrête ce dimanche après une défaite contre son partenaire de club à Saarbrücken, l’Allemand Franziska. En double, la paire belge Lambiet – Allegro écarte une paire de Hongkong au terme de cinq sets disputés pour aller défier la paire formée par le Roumain Ionescu et l’Espagnol Robles.