Espoir Minerois: des retours et des surprises au sein de l’équipe B

Après quatre saisons à Walhorn, Raphael Langhor a décidé de revenir dans le club où tout a commencé pour lui en équipe première. "C’est le choix du cœur", explique le joueur de 33 ans. "J’avais dit que je ne restais pas à Walhorn pour tenter ma chance à un échelon supérieur mais après avoir réfléchi et au vu de mes différents boulots, j’ai décidé de revenir dans le club qui m’a lancé en équipe première afin d’amener mon métier au groupe et aider mon ami Thibaut Muylkens."

Autre retour, celui de Damien Alvarez, qui reste sur une saison mi-figue mi-raisin du côté de Bolland. Nul doute que s’il retrouve son niveau, le médian, passé entre autres par Welkenraedt, Aubel et Charneux, saura se montrer utile pour son futur club. Enfin, on apprend également que Thibaut Formatin va se réaffilier au club minier et se met à la disposition de Thibaut Muylkens, qui voit là son noyau faire le plein d’expérience.