Coupe de province (Liège) 2022-2023: toutes les finales et les horaires

Découvrez le calendrier, les horaires et le programme complet de ces finales ci-après.

COUPES DE LA PROVINCE DE LIEGE SAISON 2022-2023

Samedi 27 mai au CREF à Blegny

Finale COUPE RESERVES REGIONALES

27/05/23 à 9h30

ENTENTE PEPINE – TROIS PONTS

Finale COUPE RESERVES PROVINCIALES

27/05/23 à 9h45

WAREMME – BUTGENBACH

Finale COUPE U21

27/05/23 à 12h00

WARSAGE – AUBEL

Finale COUPE U16

27/05/23 à 12h15

RFC LIEGE B – SAIVE

Finale COUPE U14

27/05/23 à 14h00

VERLAINE – ENT. BLEGNYTOISE

Finale COUPE U19

27/05/23 à 14h15

VERLAINE – HERVE

Finale COUPE U15

27/05/23 à 16h15

TEMPLIERS NANDRIN – HANNUT

Finale COUPE U17

27/05/23 à 16h30

LA CALAMINE – RFC LIEGE B

Lundi 29 mai au CREF à Blegny

Finale COUPE DAMES

10H00

RCS SART TILMAN – RFC LIEGE B

Finale COUPE P3-P4

14H00

RFC CROATIA WANDRE – WASSEIGES A

Finale COUPE P1-P2

17H00

RFC MALMUNDARIA 1904 – RFC HANNUTOIS

En pratique

Pour accéder au CREF, le CP Liège privilégie l’itinéraire via l’autoroute Herstal – Verviers (sortie Blegny).

"Il n’est pas possible de suivre Barchon – Blegny en raison de la fête locale. Nous vous invitons à suivre la N604 vers Housse, Saint-Rémy. Prendre à droite vers Trembleur. Vous passez devant le club de Blegny et au rond-point, prendre à droite vers Blegny-Mine et le C.R.E.F. " indique le Comité provincial liégeois à une semaine des finales de Coupe, dont la Coupe Jupiler.