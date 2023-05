Un festival de buts à défaut de titre pour le RFC Liège contre Knokke (photos)

Un ultime succès assez rapidement dessiné à la faveur d’une frappe subtile de Mouhli ponctuant un premier quart d’heure à sens unique (1-0). Et quand Perbet planta ses 29e et 30e roses de la saison (3-0), les chants à la gloire du matricule 4 redoublèrent de ferveur.

Une mainmise de tous les instants sur la rencontre qui avait de quoi régaler l’assistance et qui reprenait de plus belle à la reprise mais c’est Bailly qui actionnait le marquoir de près (3-1), imité par Van Den Bossche (3-2). Cavelier et Van den Ackerveken inscrivaient le 4-2 et le 5-2. Alors que Perbet terminait en beauté, meilleur buteur de la série en plantant le 6-2.

Une victoire qui ne suffira hélas pas pour être champion car le Patro Maasmechelen l’a emporté face à Dessel.

S’ils ne sont pas champions, les supporters du RFC Liège ont fait honneur à leur réputation

Mais lorsqu’il s’agit d’assurer le spectacle, on peut compter sur les fans liégeois. Samedi matin, il restait près de 800 places à vendre mais samedi à 20 heures, le stade affichait presque complet. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu autant de monde à Rocourt ! Dans les tribunes, l’ambiance était dingue. Le tifo réalisé par les sept clubs de supporters (en partie grâce à l’argent récolté lors d’une cagnotte) était magnifique. Les autres fans avaient reçu des drapeaux rouge et bleu, pour dans la tribune assise couverte, pour pouvoir écrire "RFCL" en rouge sur un fond bleu. Sur le terrain, à la montée des joueurs, le show était de la partie lui aussi avec, notamment, le défilé de tous les jeunes du club autour du terrain, qui ont ensuite accueilli les 22 acteurs avec une haie d’honneur. Le coup d’envoi a même été donné en retard et le décompte pour la montée des joueurs n’a pas pu avoir lieu.

La fête s’est quant à elle prolongée jusqu’au milieu de la nuit pour les joueurs et pour les fans, même si le bar a dû fermer ses portes à 1 heure du matin à cause des riverains qui risquaient de se plaindre du bruit. C’est de cette manière que, 28 ans plus tard, les retrouvailles avec le monde professionnel ont été fêtées.

RFC Liège 6 – Knokke 2

Arbitre: M. Malhaise.

Cartes jaunes: Kunda, Bustin, Vanraefelghem, Loemba, Jalloh.

Buts: Mouhli (1-0, 13e), Perbet (2-0, 28e et 3-0, 35e), Bailly (3-1, 55e), Van Den Bossche (3-2, 64e), Cavelier (4-2, 75e), Van Den Ackerveken (5-2, 85e), Perbet (6-2, 90e).

LIÈGE: Lejoly (46e Debaty); Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio (52e Van D’en Ackerveken), Merlen, Arslan (58e Reuten), Mouchamps (65e Cavelier), Mouhli (58e Loemba), Bruggeman, Perbet.

KNOKKE: Dhoest ; Schoonbaert, Ghesquière (76e Aelterman), Vanraefelghem, Buysse, Pierre, Vervaque, Mariën (46e Van D’en Bossche), Bailly (76e Neyts), Kunda, Lemoine (46e Jalloh).