Triptyque ardennais 2023 : un ex-skieur vainqueur, Hugo Wertz y a cru samedi (photos et classements)

"Il a anticipé un tour avant l’arrivée. Derrière lui, nous nous sommes beaucoup regardés. Deux sont sortis en facteur, moi j’ai accéléré dans une côte (NDLR: le thier de Polleur) avant de faire la descente à bloc pour finalement revenir sur Daan au sommet de la suivante (NDLR: le cruel Sarpay) ", raconte le coureur de 25 ans, qui par sa victoire débloque le compteur suisse sur le Triptyque ardennais. "Ensemble, nous avons collaboré pour arriver à deux. Lui pour l’étape, moi le classement. Bon, j’ai quand même fait le sprint… mais il a gagné malgré tout, je peux dire que c’était fait exprès (rires) ."

"Pas respectés"

Passé à bicyclette sur le tard, encore top 20 d’épreuves de ski en 2018, Valentin Darbellay (équipe Élite Fondation Suisse) visait clairement la plus haute marche du podium, ce 21 mai au départ (effectué à la frontière luxembourgeoise). "Mais ça se joue à tellement peu de choses. Il fallait être “chaud” dans tous les petits coups, alors que le rythme imposé par Soudal et Circus étaient très élevé. Moi, j’ai juste essayé de me placer sans que ce soit évident, car nous n’étions pas vraiment respectés. J’espère que ce sera davantage le cas maintenant", sourit celui qui a déjà levé les bras sur le GP de la Pédale Romande début mai.

Leader du Triptyque depuis vendredi soir et son succès à Hellenthal, Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step Devo) est arrivé à 34 secondes, trop loin pour conserver son leadership. Le Belge Daan Soete, en pleine préparation pour le prochain hiver dans les labourés, s’est classé deuxième final, à 25 secondes.

Jamais aligné en Belgique avant ce long week-end, Valentin Darbellay succède à Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes), quatrième cette fois, au palmarès.

Hugo Wertz y a cru

Avant ce finish de qualité, le "Trip’" s’était offert une étape La Calamine – Butgenbach, samedi. Si Victor Van De Putte y avait été le plus rapide d’un groupe de 39 éléments, les routes germanophones avaient surtout inspiré Hugo Wertz (Bingoal WB Devo).

Sorti après 7 km, le Dolhaintois a d’abord travaillé pour son équipier Lucas Jacques, leader des sprints, afin d’assurer le gain du maillot noir (pari réussi). "Dans le final, je me sentais super bien. Lucas a roulé à bloc pour maintenir l’écart. À 40 km de la ligne, j’ai attaqué. Je me suis fait rejoindre par un autre. Nous avons fait remonter l’avance à 1’30’’. Je pensais vraiment que nous irions au bout ! Malheureusement, Circus a mis en route…", raconte-t-il. "J’ai été repris à 15 km. J’étais déçu, car je pensais que c’était possible d’arriver pour la gagne. Je croyais en la victoire, oui !"

Vendredi, Hugo Wertz avait chuté dans une zone de ravitaillement, avant de connaître un ennui mécanique. De quoi être relégué assez loin ( "J’étais dernier")… et arrêté par les commissaires – mais, soulagement, autorisé à repartir samedi matin.

Malade, Marvin Tasset (MINI Discar) a roulé comme il pouvait (58e), à l’image de Noah Detalle (Bingoal), tombé le premier jour (63e). Johan Laverdeur (ECW), lui, n’a pu aller au bout ce dimanche. Le Pepin a participé diminué, victime… d’une grosse morsure de chien pendant la semaine.

Triptyque ardennais 2023 : un ex-skieur vainqueur, Hugo Wertz y a cru samedi (photos et classements)

Tous les résultats du week-end

ÉTAPE 2 20/05/2023 LA CALAMINE – BUTGENBACH

1. VAN DE PUTTE Victor en 3:44:29

2. DEWEIRDT Siebe

3. DE LAAT Jasper

4. LOOCKX Lander

5. TISSIERES Arnaud

6. ALBRECHTSEN Christian

7. NONNEMAN Maxim

8. VANDENSTORME Dylan

9. MARTHE Nicolas

10. LAU Gustav Ferdinand

54. ARCHAMBEAU Oscar 0:00:15

55. TASSET Marvin

68. REX Tim0:00:23

94. LAVERDEUR Johan 0:05:09

103. WERTZ Hugo0:06:19

106. DETALLE Noah (photo)

Top 10 après l’étape 2

1. REINDERINK Pepijn

2. DARBELLAY Valentin 0:00:01

3. DEWEIRDT Siebe 0:00:08

4. DE LAAT Jasper0:00:10

5. VAN HAUTEGEM Leander 0:00:11

6. LOOCKX Lander0:00:14

7. NONNEMAN Maxim

8. ALBRECHTSEN Christian

9. JANSSENS Pieter

10. VANDENSTORME Dylan

ÉTAPE 3 21/05/2023 MASSEN – POLLEUR (THEUX)

1. SOETE Daan en 3:31:26

2. DARBELLAY Valentin

3. VANDENSTORME Dylan0:00:34

4. LOOCKX Lander

5. REINDERINK Pepijn

6. FAURE PROST Alexy

7. GEERINCKX Wout 0:00:45

8. KRIJNSEN Jelte

9. VAN CAUWENBERGHE Arne 0:01:15

10. VAN DE WYNKELE Lorenz

11. VAN HAUTEGEM Leander 0:01:30

12. LAMBRECHT Michiel

13. TISSIERES Arnaud

14. AREFAYNE Aklilu0:01:34

15. KINO Jan 0:01:35

27. DETALLE Noah 0:02:59

65. REX Tim 0:08:21

66. TASSET Marvin

67. ARCHAMBEAU Oscar

71. WERTZ Hugo 0:08:23

Abandon: LAVERDEUR Johan

Général final

1. DARBELLAY Valentin en 10:45:20

2. SOETE Daan 0:00:25

3. REINDERINK Pepijn 0:00:38

4. LOOCKX Lander0:00:50

5. VANDENSTORME Dylan

6. FAURE PROST Alexy 0:00:54

7. KRIJNSEN Jelte 0:01:05

8. GEERINCKX Wout

9. VAN DE WYNKELE Lorenz

10. VAN CAUWENBERGHE Arne 0:01:43

11. VAN HAUTEGEM Leander 0:01:47

12. TISSIERES Arnaud 0:01:50

13. LAMBRECHT Michiel

14. AREFAYNE Aklilu 0:01:54

15. KINO Jan 0:01:55

58. TASSET Marvin 0:08:56

59. ARCHAMBEAU Oscar

63. DETALLE Noah0:10:02

73. REX Tim 0:18:25

75. WERTZ Hugo 0:24:17

Classements annexes

Jeune: REINDERINK Pepijn

Points: DARBELLAY Valentin

Meilleur belge: SOETE Daan

Meilleure équipe: CIRCUS-RE UZ-TECHNORD

Sprint: JACQUES Lucas

GPM: REINDERINK Pepijn