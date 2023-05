Raeren-Eynatten peut encore espérer, mais… "on part du principe qu’on repart en D3"

"Je trouve qu’on a vu un bon match, les deux équipes ont essayé de poser le jeu malgré l’état de la pelouse. L’objectif, c’était de bien finir, de ne pas gâcher cette fin de saison avec un mauvais match. Et c’était la meilleure manière de saluer ceux qui vont nous quitter. Ils sortent par la grande porte, je leur tire mon chapeau. L’incertitude pour la suite ? On sait que les chances de monter sont minces, que la concurrence néerlandophone dans le tour final de N1-D2 est énorme. On part donc du principe qu’on repart pour une saison en D3. Rayon transferts, on cherche encore un 2e gardien, et c’est en bonne voie, ainsi qu’un numéro 9. Mauro Lo Presti s’est bien débrouillé à ce poste et a encore montré ses qualités ce dimanche, mais il n’a que 21 ans et c’est davantage un soutien d’attaque. Maintenant, un avant-centre, on sait que c’est une denrée rare sur le marché des transferts", commente le coach, Éric Vandebon.

Dino Broers a remplacé Romain Longaretti entre les perches après le repos. Le changement était prévu, il permettait de mettre à l’honneur le portier n° 2 des Germanophones qui faisait là sa toute dernière apparition sur une pelouse, alors qu’il s’apprête à fêter ses 34 ans. "Je termine sans encaisser et avec une victoire, souligne-t-il. Je ne pouvais pas rêver mieux. J’ai disputé sept matches et demi cette saison et je n’en ai perdu aucun, je peux être très satisfait. Je voulais déjà arrêter l’an passé, quand Saint-Vith m’a mis sur le banc… en P3, puis j’ai voulu relever ce dernier défi. Mon but, c’était de pousser Longaretti à être meilleur et je pense qu’il est atteint. Je joue au foot depuis près de 30 ans ; maintenant, place au VTT, au padel et à la famille, mes deux enfants en bas âge. Je continue le sport, mais je ne voulais surtout plus de contraintes."

Habay 1 – Raeren-Eynatten 2

Arbitre: Th. Patris.

Cartes jaunes: Serwy, Jaspierre, Copette ; Bernard, Lauffs, Bonnechère, Piron, Akdim, Lo Presti, Gaillard, Vandebon (T1).

Buts: Molnar (1-0, 12e), Bernard (1-1, 22e), Lo Presti (1-2, 42e).

HABAY : Bartholomé; Reyter, Jaspierre, Vialette, Grevisse (67’, Ansion); Lecomte (78’, Toussaint), Ajavon, Poncelet, Serwy; Molnar (56’, Léonard), Molinari (67’, Copette).

RAEREN-EYNATTEN : Longaretti (46’, Broers); Bonnechère, Kupper, Bernard; Lauffs, Di Nicola, Akdim, Klauser (74’, Thonus); Pousset (88’, Zimmer), Piron, Lo Presti (89’, Gaillard).