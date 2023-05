Meilleur deuxième, le BC Verviers C monte en P3 (vidéo)

En s’imposant 81-59 face à Aywaille B, le BC Verviers C – qui n’a pu ravir le titre à Welkenraedt C en championnat – signe un quatre sur quatre dans le tour final qui l’opposait aux deuxièmes des autres séries. Et ce, afin de déterminer des montants supplémentaires vers la P3. "On n’est pas champion mais on gagne quand même 28 matchs sur les 30 disputés cette saison", se réjouit le coach Bruno Dagnely qui peut enfin faire la fête. Également à la tête de la R1 du club reléguée à l’étage inférieur comme de la P2 qui loupe de peu une montée vers l’élite provinciale, les déceptions s’étaient accumulées jusqu’ici. "Après la victoire, nous sommes retournés dans nos installations boire quelques verres ensemble et partager une pizza. Cette consécration fait du bien au terme d’une saison qui aura été très longue."